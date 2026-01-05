Maltempo a Roma, Forza Italia attacca: “Città nel caos, la vera calamità è la Giunta Gualtieri”

Non sono solo le piogge torrenziali a far discutere, ma lo stato delle infrastrutture capitoline. A poche ore dai gravi disagi che hanno visto la chiusura di arterie fondamentali e il crollo di un grosso pino ai Fori Imperiali, Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma, lancia un duro affondo contro l’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri.

Accuse su manutenzione e prevenzione

Secondo l’esponente azzurra, gli allagamenti che hanno trasformato viale Jonio e le stazioni bus della Prenestina in “canali” sarebbero la prova diretta di una mancata pulizia sistematica delle caditoie.

«L’anno nuovo porta i vecchi problemi di sempre», dichiara Regimenti. «La pioggia, per quanto intensa, non giustifica simili disagi. Tutto questo significa assenza di manutenzione dei tombini, delle strade e del verde pubblico». Il riferimento è anche alle voragini e alle buche emerse con il nubifragio, che hanno reso pericolosa la circolazione in diversi Municipi.

Il nodo del verde pubblico

Particolare enfasi viene posta sulla sicurezza dei parchi e delle strade alberate. Il crollo del pino ai Fori Imperiali, avvenuto in una zona ad altissima densità turistica, viene citato come esempio di una gestione fallimentare: «Solo per miracolo non ci sono stati feriti. Nonostante i proclami, il verde resta pericoloso».

L’appello al Sindaco

Il Segretario di Forza Italia Roma critica aspramente l’approccio comunicativo del Campidoglio, proprio nei giorni che segnano la chiusura delle celebrazioni giubilari. «Ci auguriamo che con la fine del Giubileo il Sindaco Gualtieri esca dalla bolla social e torni ad amministrare una città che deve essere in grado di fronteggiare eventi meteorologici intensi ma non imprevedibili. La vera calamità – conclude Regimenti – è un’amministrazione incapace di garantire una gestione efficiente».

VIDEO VIALE JONIO:

