Mangiare meglio fa bene allo sport

La scienza moderna ha dimostrato che il confine tra un atleta d’élite e un cinquantenne attivo è più sottile di quanto si pensi: entrambi devono combattere gli stessi processi biologici.

L’invecchiamento è accelerato da uno stato infiammatorio silente. Atleti come Federica Brignone superano gravi infortuni anche grazie a protocolli nutrizionali che “spengono” l’infiammazione, accelerando la riparazione dei tessuti.

Il muscolo è l’organo della longevità. Per evitare la sarcopenia (perdita di massa muscolare), gli studi più recenti suggeriscono di alzare l’apporto proteico a 1.2 – 1.5g/kg, una quota simile a quella degli atleti professionisti, per compensare la minore efficienza metabolica dell’età.

Mantenere il muscolo significa proteggere le ossa e sostenere il metabolismo basale, permettendo al corpo di reggere carichi di lavoro elevati anche dopo i 50 anni.

Oggi, l’atleta “longevo” è colui che sposta l’attenzione dalla sola fatica alla gestione biochimica del proprio corpo. La combinazione tra stimolo meccanico (sport) e precisione nutrizionale è l’unica vera strategia per invecchiare restando competitivi, nella vita come in pista.

Per una persona di mezza età che pratica sport amatoriale in modo regolare (3-4 volte a settimana), l’alimentazione non deve essere una restrizione, ma un carburante strategico.

L’obiettivo è supportare la sintesi proteica e ridurre l’infiammazione sistemica.

Ogni pasto principale dovrebbe seguire la regola del “Piatto Unico Bilanciato”:

Verdure di stagione: antiossidanti per il recupero.

Proteine nobili: per il mantenimento muscolare.

Carboidrati complessi: energia a lento rilascio.

Grassi buoni: olio evo

Facciamo un esempio di una giornata alimentare

Colazione:

Opzione A: yogurt greco (0% o 2% grassi) con noci, semi di chia e un frutto fresco.

Opzione B: pane di segale tostato con uova strapazzate o ricotta e un filo di miele.

Pranzo:

Esempio: riso venere o integrale con salmone (Omega-3) e zucchine saltate con curcuma e pepe nero (insieme hanno un potente effetto anti-infiammatorio).

Esempio: pasta di farro con condimento di lenticchie e pomodorini.

Spuntino pre-allenamento (1h prima):

Una banana (potassio) o una manciata di mandorle (magnesio).

Cena:

Esempio: filetto di orata o branzino al forno con contorno di bietole o spinaci e una porzione di patate lesse.

Esempio: pollo o tacchino alla piastra con mix di verdure grigliate, un filo d’olio EVO a crudo e una fetta di pane integrale.

I 3 “Mai Più Senza” per i 50+

Alimento Perché è fondamentale

Olio Extravergine d’Oliva Ricco di oleocantale, agisce come un “ibuprofene naturale” sulle articolazioni

Pesce Azzurro (Sarde, Alici) Massima concentrazione di Omega-3 per proteggere il cuore sotto sforzo.

Parmigiano Reggiano (30+ mesi) Fonte biodisponibile di calcio e amminoacidi pronti all’uso.

Consigli Extra per lo Sportivo Amatoriale

Idratazione “Elettrolitica”: non bere solo acqua. Se sudi molto, aggiungi un pizzico di sale marino e del limone all’acqua per reintegrare i sali persi.

Il Caffè: un caffè 30 minuti prima dello sport migliora la performance ma evita di zuccherarlo.

Alcol: riduci drasticamente il consumo; l’alcol interferisce con la sintesi proteica muscolare, vanificando parte dell’allenamento.



