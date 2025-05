Martedì 6 maggio 2025 22ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Martedì, 6 maggio 2025, alle ore 17.15, presso l’APS Filippo Meda, nell’omonima strada, al civico 147, ci sarà la 22ª lezione di questo nuovo ciclo del Prof. Antonio Saccà, dedicato alla Sociologia, Filosofia, Storia e Arte.

La lezione si volgerà, ancora una volta, in due parti, per avere uno sguardo sia sul presente che sul passato.

La prima parte della lezione sarà dedicata alla situazione politica ed economica mondiale e soprattutto alla possibilità di pace.

Realisticamente, quali possibilità ci sono, anche alla luce dei nuovi equilibri politici ed economici mondiali, per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina e in Medio Oriente? Il Professore ce lo spiegherà.

La seconda parte, invece, riguarderà la letteratura italiana del Novecento narrata, dal prof. Saccà, nel libro “Ho vissuto la vita – Ho vissuto la morte” (del quale alleghiamo la copertina).

Anche se espresso in forme poetiche, teatrali e saggistiche, il libro è un originale romanzo autobiografico, in prima persona e mediante gli altri.

Dalla giovinezza intensa, con un esordio straordinario e amicizie con notissimi personaggi (A. Moravia, G. De Chirico, P.P. Pasolini, A. Magnani, R. Guttuso, R. Alberti); e, poi, l’atrocissima malattia pandemica Covid-19, l’ospedale, la solitudine, il delirio, il fantasma dell’annullamento, il risveglio.

Una testimonianza unica, in entrambe le vicissitudini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.