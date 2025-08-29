Mascherine mai arrivate, la Corte dei Conti assolve Zingaretti: “Nessuna responsabilità erariale”

La Corte dei Conti ha respinto il ricorso della Procura regionale che chiedeva di accertare la responsabilità erariale di Nicola Zingaretti in relazione al presunto danno da oltre 11 milioni di euro legato al mancato arrivo delle mascherine acquistate dalla Regione Lazio all’inizio della pandemia da Ecotech S.r.l.

Secondo i giudici contabili, a carico dell’ex presidente della Regione Lazio non sussistono i presupposti di responsabilità: manca infatti l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Le motivazioni

Gli avvocati difensori, il professor Aristide Police e l’avvocato Raimondo d’Aquino di Caramanico, spiegano che la sentenza ha riconosciuto come Zingaretti si fosse mosso con tempestività e prudenza.

In particolare, il tribunale ha sottolineato:

il contesto emergenziale in cui la Regione operava, con l’urgenza di reperire dispositivi di protezione individuale;

la volontà dell’ex governatore di far luce sugli artifici e raggiri messi in atto da Ecotech per accreditarsi come fornitore affidabile;

le iniziative assunte per tutelare l’amministrazione nelle sedi giurisdizionali competenti.

Tutti elementi che, secondo la Corte, escludono “ogni forma di addebito” nei confronti di Zingaretti.

La vicenda

All’inizio del 2020 la Regione Lazio aveva tentato di acquistare mascherine da Ecotech S.r.l., che però non vennero mai consegnate. L’operazione finì al centro di un’inchiesta della Procura contabile, che ipotizzava un danno erariale da oltre 11 milioni. Ora, con la decisione della Corte dei Conti, il capitolo giudiziario per Zingaretti può dirsi chiuso.

