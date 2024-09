Mattia (Pd), ospedale Santa Lucia diventi pubblico

“Far rientrare l’ospedale della Fondazione Santa Lucia nel patrimonio pubblico regionale significherebbe riconoscere il valore della sua fondamentale vocazione di servizio pubblico essenziale.

Quale eccellenza della sanità laziale, infatti, la Fondazione Santa Lucia, infatti, si è già distinta per la sua opera al servizio del Bene Comune, grazie alla professionalità, alla competenza e allo spirito di servizio delle sue lavoratrici e lavoratori che oggi rischiano di rimanere a casa, privando così i tanti pazienti del nostro territorio, e non solo, che finora hanno beneficiato della loro assistenza specializzata.

La Giunta Rocca dica quindi quali iniziative intenda intraprendere per far fronte alla crisi della Fondazione Santa Lucia e salvaguardare così la continuità assistenziale dei pazienti e i livelli occupazionali e salariali dei suoi dipendenti, valutando anche la trasformazione dell’ospedale in struttura pubblica”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia in merito all’interrogazione sulla crisi della Fondazione Santa Lucia depositata alla Pisana.

