Meditazione per la Pace alla Caverna di Platone

La Caverna di Platone, simbolo ancestrale di grembo materno e rinascita, ha aperto lo scorso anno le sue porte a Roma come un luogo di incontro tra innovazione e tradizione.

La Caverna di Platone via degli Scipioni 175a, Roma è uno spazio unico, dove l’innovazione multimediale si integra con le scienze del simbolo e il teatro. Qui, le modalità di comunicazione contemporanee si fondono con le espressioni archetipiche dell’umanità.

Ha organizzato, con i suoi amici artisti ed assidui frequentatori una meditazione guidata e gratuita sabato 14 febbraio 2026, ore 18:45, in onore ed in ricordo del gruppo di circa 19 monaci buddisti vietnamiti e thailandesi che ha completato una “Walk for Peace” di oltre 3.700 km a piedi, partita il 26 ottobre 2025 dal Texas e arrivata a Washington D.C. il 10 febbraio 2026. Il loro pellegrinaggio, che ha sfidato il gelo invernale, mira a diffondere compassione e pace interiore, accompagnati dal cane randagio Aloka.

La marcia non è stata una protesta politica, ma un atto meditativo e spirituale per promuovere la nonviolenza e la gentilezza in un mondo diviso.

Il Percorso: Partiti da Fort Worth (Texas), i monaci hanno percorso il paese a piedi, talvolta a piedi nudi, incontrando le comunità locali e ricevendo sostegno lungo il tragitto.

Il cane randagio, chiamato Aloka, si è unito spontaneamente ai monaci all’inizio del viaggio, diventando un simbolo virale della camminata.

Il cammino di 108 giorni si è concluso a Washington D.C. il 10 febbraio 2026, attirando l’attenzione nazionale sui temi della consapevolezza e della pace.

L’iniziativa ha risvegliato le coscienze di molti americani, con la partecipazione e il sostegno di diverse persone incontrate lungo la strada.

