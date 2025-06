Melanoma in Italia: +30% di diagnosi nel 2024, ma la sopravvivenza supera il 90%

Il melanoma rappresenta una delle sfide oncologiche più significative del nostro tempo. I dati più recenti dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) rivelano un quadro che richiede attenzione, ma anche motivi di speranza grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie.

Secondo il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2024” pubblicato da AIOM in collaborazione con AIRTUM, nel 2024 sono stati diagnosticati 12.941 nuovi casi di melanoma cutaneo nel nostro Paese, di cui 7.069 negli uomini e 5.872 nelle donne [1].

Questo rappresenta un aumento del 30% rispetto agli anni precedenti, confermando il melanoma come uno dei tumori in maggiore crescita [2]. Tuttavia, è importante sottolineare che la mortalità nel 2022 si è attestata a 2.500 decessi, con una sopravvivenza netta a 5 anni pari all’88% negli uomini e al 91% nelle donne [1].

Paolo Marchetti, Direttore del Reparto di Oncologia dell’Ospedale Sant’Andrea e del Policlinico Umberto I di Roma, evidenzia che “il melanoma è un tipo di cancro particolarmente aggressivo che ogni 12 mesi, in Italia, fa registrare circa 7.000 nuovi casi e 1.500 decessi” [3].

Il Lazio si conferma tra le regioni italiane con la più alta incidenza di melanoma. Secondo i dati del Registro Tumori del Lazio, ogni anno si registrano circa 37.000 nuovi casi di tumore, una quota significativa dei quali riguarda le neoplasie cutanee [4].

Roma, con quasi 3 milioni di abitanti nell’area metropolitana, concentra una parte rilevante di questi casi, anche per la presenza di alcuni fattori di rischio peculiari:

Il melanoma è strettamente correlato all’esposizione ai raggi UV, che rappresenta il principale fattore di rischio ambientale [7].

Altri fattori includono:

La regola ABCDE per l’autocontrollo

È fondamentale conoscere i segnali d’allarme di un neo sospetto:

Negli ultimi anni si sono registrati eccezionali successi nella terapia del melanoma. Grazie all’immunoterapia, anche nei casi di melanoma metastatico, il 50% dei pazienti sopravvive dopo 10 anni dalla diagnosi [2].

Le nuove linee guida ESMO 2024 raccomandano:

È fondamentale consultare urgentemente un dermatologo se:

Il melanoma diagnosticato precocemente ha un tasso di guarigione del 95% [8]. Per questo motivo, gli esperti raccomandano:

Su doctolib.it, hai la possibilità di prenotare un dermatologo a Roma. Inoltre, puoi prenotare esami diagnostici, scegliendo la data e l’ora in base alla disponibilità.

