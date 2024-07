Musica e Danza nel quartiere San Giovanni

Si è svolta sabato 15 giugno 2024 l’ormai tradizionale manifestazione Metaponto in festa giunta alla sua quarta edizione. Nella strada chiusa al traffico e senza macchine parcheggiate è stato montato un grande palco fornito dal Municipio VII dove, dalle h. 17.00 alle h. 22.00, si sono esibiti gruppi di musica e di danza.

L’onore di aprire la manifestazione è spettato agli alunni della scuola elementare A. Manzoni e della scuola media G. Passcoli che hanno eseguito in coro canzoni sul tema della speranza per il futuro della nostra terra.

Quest’anno il tema conduttore dell’evento era la musica dal mondo: dai ritmi napoletani di Nando Citarella accompagnato dal suo storico gruppo La Paranza si è passati al flamenco di Lisa Flores, alla danza orientale, al Sirtaki del gruppo Agorà fino agli scatenati percussionisti di Hakuna Matata. Non poteva certo mancare la canzone romana, protagonista del momento di chiusura della manifestazione e cantata a gran voce dagli artisti e dal numeroso pubblico.

L’organizzazione è stata curata dal Comitato di via Metaponto e strade contigue, associazione ultradecennale presieduta da Livia Deponte. Il Comitato ha offerto bevande e cibi preparati dagli abitanti delle strade, molto apprezzati dal numeroso pubblico intervenuto alla festa.

Si ringrazia il Municipio VII nelle persone del presidente Laddaga e dell’assessore alla cultura Sbordoni per aver reso possibile questo evento. Si ringraziano, oltre e naturalmente gli sponsor che hanno reso possibile l’evento, gli artisti intervenuti, tutti di altissimo livello che ci auguriamo di poter applaudire ancora in occasione di Metaponto in Festa 2025.

Per una giornata la strada è tornata ad essere luogo di incontro e socializzazione con angoli dedicati ai bambini, con gazebo ed artisti anche lungo la via. Un momento atteso e gradito dagli abitanti del quartiere ma seguito anche da residenti di tutta la città. A tutti grazie per aver partecipato alla festa ed appuntamento all’anno prossimo.

Manuela Ottaviani

