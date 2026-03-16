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“Musica e Matematica: sorelle gemelle” in Sala Italia

Incontro organizzato dall’UNAR e dall’Associazione Pugliese di Roma martedì 31 marzo 2026, alle ore 18

Redazione - 16 Marzo 2026

L’UNAR e l’Associazione Pugliese di Roma organizzano l’incontro: Musica e Matematica: sorelle gemelle, presso la Sala Italia in via Ulisse Aldrovandi 16, martedì 31 marzo 2026, alle ore 18.

Il programma:

Saluti istituzionali

Irene Venturo

Antonio Masia

Interviene

Roberto Imperiale

Modera

Antonio Del Giudice

Al termine della conferenza seguirà un momento musicale al pianoforte con il M° Massimo Cappello

A seguire Vin d’honneur.

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