“Musica e Matematica: sorelle gemelle” in Sala Italia
Incontro organizzato dall’UNAR e dall’Associazione Pugliese di Roma martedì 31 marzo 2026, alle ore 18
L’UNAR e l’Associazione Pugliese di Roma organizzano l’incontro: Musica e Matematica: sorelle gemelle, presso la Sala Italia in via Ulisse Aldrovandi 16, martedì 31 marzo 2026, alle ore 18.
Il programma:
Saluti istituzionali
Irene Venturo
Antonio Masia
Interviene
Roberto Imperiale
Modera
Antonio Del Giudice
Al termine della conferenza seguirà un momento musicale al pianoforte con il M° Massimo Cappello
A seguire Vin d’honneur.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.