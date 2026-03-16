“Musica e Matematica: sorelle gemelle” in Sala Italia

L’UNAR e l’Associazione Pugliese di Roma organizzano l’incontro: Musica e Matematica: sorelle gemelle, presso la Sala Italia in via Ulisse Aldrovandi 16, martedì 31 marzo 2026, alle ore 18.

Saluti istituzionali

Irene Venturo

Antonio Masia

Interviene

Roberto Imperiale

Modera

Antonio Del Giudice

Al termine della conferenza seguirà un momento musicale al pianoforte con il M° Massimo Cappello

A seguire Vin d’honneur.

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