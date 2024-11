Nasce il Polo Civico Esquilino

È in programma l’inaugurazione del Polo Civico Esquilino, in via Galilei, 57, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e della presidente del Municipio I Roma centro Lorenza Bonaccorsi.

Nei mesi scorsi, in sinergia con varie realtà sociali, nella Capitale hanno preso forma e agito 6 nuovi poli civici di mutualismo sociale, prevalentemente in quartieri periferici: a Laurentino 38 nel Municipio Roma IX, Garbatella nel Municipio Roma VIII, Casaletto nel Municipio Roma XII, Torre Maura nel Municipio Roma VI, Casale Caletto nel Municipio Roma V e Bastogi-Giustiniana, insieme, nei Municipi XIII e XV.

Hanno conseguito significativi risultati e un positivo impatto nei territori in termini di maggior integrazione tra istituzioni municipali e reti solidali; consistenti numeri di prese in carico di persone bisognose, soprattutto per abitare, reddito, occupazione, alimentazione, da parte degli sportelli sociali realizzati dai Poli civici; elaborazione e condivisione di strumenti operativi come la scheda di prima accoglienza permettendo una miglior lettura dei fenomeni; produzione di mappature dei servizi territoriali istituzionali e del mutualismo locale; coordinamento dei centri di distribuzione dei beni di prima necessità; sviluppo di nuove progettualità dall’accesso al diritto al cibo a nuovi modelli di accoglienza diffusa e l’allargamento della rete delle

collaborazioni nei territori.

I Poli civici nascono con l’obiettivo di contrastare povertà ed esclusione e di realizzare progetti di sviluppo ed economia locale, come da impulso dell’Assemblea Capitolina che ha approvato il relativo regolamento.

