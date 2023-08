Inaugurato Mural Julian Assange

“Grazie a Don Maurizio Mirilli e a Free Assange Italia siamo riusciti a realizzare un’idea che avevamo da molto tempo in cantiere con Alessandro Stirpe: creare una galleria di arte urbana dedicata a Julian Assange. Un progetto che non vuole abbellire “superficialmente” gli spazi pubblici, ma intende farli diventare veri e proprio luoghi di incontro, confronto e approfondimento. Oggi inauguriamo la prima tappa, cominciando così un percorso di sensibilizzazione umana, artistica e culturale sulla condizione di Julian, sulla libertà di stampa e sui diritti umani, che non si fermerà fino a quando Julian non potrà riabbracciare la sua famiglia. Un percorso che nonostante le difficoltà, ci vedrà impegnati instancabilmente sempre in prima linea. Un grandissimo abbraccio a tutte le magnifiche persone che hanno scelto di non restare indifferenti partecipando, e un grazie infinito all’Associazione Arte di Vivere, Dario Pulcini, Maurizio Pellegrini, Maria Teresa Brunetti, Marinena Diaz e la comunità di Free Assange Italia, perché senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Per chi volesse visitare l’opera del grande Davide Dormino, l’indirizzo è piazza Sabaudia, fronte civico 5”.

