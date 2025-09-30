Nel Lazio la criminalità cambia volto: più vicina a noi, intrecciata con la quotidianità

Un nuovo Rapporto firmato dall’Osservatorio tecnico scientifico per la Sicurezza, Legalità e lotta alla corruzione disegna un Lazio dove la criminalità non è più solo “quel qualcosa che sta là fuori”, ma parte del tessuto urbano e sociale delle nostre città.

Presentato ieri nella sala Tevere della Giunta regionale dal generale Serafino Liberati, il documento offre una fotografia nitida — e per molti aspetti inquietante — di come forme mafiose, microcriminalità, devianza giovanile convivano, si intreccino, si alimentino a vicenda.

Criminalità mista: la nuova normalità

Da una parte, ci sono le mafie: i clan che operano storicamente nell’ombra, infiltrandosi nell’economia legale, stabilendo rapporti con la politica locale, e approfittando degli spazi lasciati vuoti dalla giustizia sociale. Dall’altra, la microcriminalità urbana: furti, traffico di stupefacenti, aggressioni, ma anche comportamenti devianti che nascono dai margini del disagio sociale ed economico.

Il Rapporto non lascia spazio a sconti: segnala che non solo i modelli mafiosi tradizionali continuano ad operare, ma che in molte periferie il radicamento sociale delle organizzazioni criminali è divenuto quasi parte integrante della vita quotidiana. Spesso persino le amministrazioni locali sono tirate nel tiro incrociato, fra collusioni, omissioni, o connivenze.

“Socrates”: il tentativo di anticipare il male

Uno degli elementi più innovativi emersi è il progetto sperimentale “Socrates”, nato dalla collaborazione tra l’Osservatorio, la filiale italiana di NTTDATA e la tech company MINECRIME — quest’ultima detentrice di un database europeo con oltre 65 milioni di eventi geocodificati.

Che cosa farà Socrates?

Analisi dei modelli delittuosi

Rilevazione di situazioni di disagio sociale ed economico che fungono da “inciampo” verso la criminalità

Produzione di previsioni territoriali che possano informare interventi preventivi, non solo repressivi

È un cambio di passo: non solo reagire dopo il fatto, ma cercare di capire in anticipo dove e come la criminalità possa prendere piede, intervenendo sui fattori che la rendono possibile.

Luci e ombre: le forze dell’ordine che arginano, le sfide che restano

Il Rapporto non si limita a descrivere problemi; dedica un intero capitolo alle azioni messe in campo da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procure. Emergono operazioni significative, indagini complesse, sequestri, e collaborazioni istituzionali.

Ma le criticità restano. Le risorse non sempre bastano, le procedure burocratiche rallentano, e spesso gli interventi socioeconomici — quelli che servirebbero davvero — arrivano in ritardo, o in zone già segnate da tangibile sfiducia verso le istituzioni.

Cosa significa per chi vive qui

Per la cittadinanza, questo Rapporto è un campanello d’allarme. È la consapevolezza che non bastano i blitz notturni, né la presenza visibile delle Forze dell’Ordine. Serve rete: tra istituzioni, terzo settore, comunità locali.

Serve prevenzione: lavoro, integrazione, cura delle periferie, opportunità per i giovani. Serve trasparenza e controllo affinché la “criminalità di connivenza” — quella che nasce dall’indifferenza o dalla complicità passiva — non diventi regola tacita.

E ora?

Gli occhi sono puntati su Socrates, sulla sua capacità reale di trasformarsi in strumento operativo: mappe, dati, modelli previsionali che non restino solo su carta. Ma anche sulle decisioni politiche: finanziamenti, leggi, politiche sociali che linguaggi di protezione sociale, educazione, servizi rendano visibili e concreti.

