Un fronte comune istituzionale ed economico per ridare slancio e centralità internazionale al polo espositivo della Capitale. È questa la direttrice emersa dal vertice andato in scena nella sede della giunta regionale tra il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dedicato al futuro della Nuova Fiera di Roma.

Al confronto, durato circa un’ora, hanno preso parte anche i vertici societari dell’infrastruttura: il presidente di Investimenti Spa — società proprietaria del quartiere fieristico — Pier Andrea Chevallard, e il presidente della Camera di Commercio di Roma, azionista di maggioranza della Fiera, Lorenzo Tagliavanti.

L’obiettivo: un quartiere fieristico competitivo sul mercato continentale

Al centro del tavolo, secondo quanto trapela, la costruzione di un progetto condiviso tra Campidoglio, Regione e sistema camerale capace di valorizzare gli spazi della Fiera e restituire a Roma e al Lazio un hub espositivo moderno, attrattivo e competitivo nel panorama fieristico europeo e internazionale.

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