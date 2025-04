Nuova mappatura per il Municipio VII

Sono trascorsi 48 anni da quando il Consiglio Comunale, presieduto da Carlo Giulio Argan, licenziava la delibera che istituiva le 165 Zone Urbanistiche del Comune di Roma; zone urbanistiche che diventeranno 155 nel 1992 al momento dell’autonomia della Circoscrizione XIV che diventava Comune di Fiumicino.

Consapevole del limite storico delle Zone Urbanistiche del 1977, presso la Sala Rossa della sede di piazza di Cinecittà, alla presenza del Presidente Francesco Laddaga e del Responsabile politico dell’Ufficio di Scopo Giubileo delle Persone e Partecipazione Andrea Catarci, sono state presentate le prime elaborazioni realizzate dal gruppo di lavoro composto dall’Ufficio Statistico di Roma Capitale, dall’ISTAT e dalle Università La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre per procedere a una nuova suddivisione territoriale del Municipio Roma VII.

Roma non è più quella di fine anni ‘70 e la città in quasi 50 anni ha subito profondi cambiamenti: da qui la necessità di una nuova suddivisione finalizzata alla pianificazione urbanistica.

La conoscenza di un territorio assume una rilevanza fondamentale per chi ha la responsabilità delle decisioni. La nuova suddivisione, con la mappa elaborata, servirà per risolvere i problemi legati ad un corretto assetto del territorio ed alla vita della sua popolazione.

Il documento nel dettaglio.

