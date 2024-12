Nuova Mostra-Mercato del Tiburtino “Aspettando il Natale”

Venerdì, 6 dicembre 2024, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, in via Tiburtina, Roma (quartieri Pietralata/Portonaccio), sul marciapiede dei civici dispari, dal numero 417 al 473 (di fatto, dall’altezza di via delle Cave di Pietralata fino a via R. Simoni), ci sarà la prima edizione della Mostra/Mercato “Aspettando il Natale”.

Un evento prettamente natalizio, con stand di artigianato natalizio, idee regalo, cesti natalizi dei prodotti tipici della Sardegna, della Puglia, di Norcia…, abbigliamento da donna, dolciumi e molto altro.

L’Associazione Culturale “Araba Fenice III”, organizzatrice dell’evento, cerca di creare, già da diversi mesi, una giornata di puro shopping tra le strade, insieme alla gente del quartiere, con tante novità.

Ci sarà un brindisi finale tra gli espositori con spumante e panettone, augurando un sereno Natale a tutti i negozianti della via che ci ospitano.

La presidente dell’Associazione, Fabiana e i Soci ringraziano il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, per la collaborazione ed i suggerimenti forniti, i cittadini e i negozianti della zona per l’ospitalità ricevuta.

È, aggiungiamo noi, anche un modo per uscire, passare qualche ora diversa, curiosare tra gli stand e le bancarelle ed acquistare prodotti tipici natalizi e non ed altro ancora.

Nell’immagine la locandina dell’evento

