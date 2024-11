Nuove piante per il Vivaio forestale per il Parco Lineare Roma Est

L’appuntamento di oggi domenica 24 novembre 2024 dalle ore 9,30 alle 13 era agli Orti urbani in Via Dignano d’Istria presso il Vivaio forestale per il Parco Lineare Roma Est.

da tre anni il Comitato parco Comitato Parco LineaRE , presieduto dall’amica Cinzia Paolino, ha realizzato e si occupa del Vivaio forestale situato negli orti urbani di via Dignano d’Istria, ed ha richiesto impegno in questi anni, sopratutto d’estate. Con varie associazioni che si occupano di rendere ‘più verde’ Roma,, presieduto dall’amica, ha realizzato e si occupa del Vivaio forestale situato negli orti urbani di via Dignano d’Istria, ed ha richiesto impegno in questi anni, sopratutto d’estate.

Qualche settimana fa il conto è stato di 150 alberi, tra olmi, alberi di giuda, castagni , palme, cipressi bagolari, sughere. A suo tempo il Comitato aveva piantato molti più semi ma, si sa, nel percorso le fitocelle possono avere dei problemi e il numero diminuisce.

In occasione della giornata dell’albero 2024 sono stati piantati nuovi semi e realizzate nuove piantine, e ciò è avvenuto per farlo insieme con chi è intervenuto stamattina.

Io ci sono arrivato facendo a piedi un lungo percorso e, partendo da via Tondi, a Pietralata, ho attraversato prima il Parchetto di via Pomona, brillante di brina, sotto i primi raggi del sole. Poi da via dei Monti Tiburtini sono sceso sulla Tiburtina ed ho imboccato il parco di villa Fassini ed ho ammirato le ritratto la scritta murale della scuola che invita al rispetto di ciò che ordina la Costituzione in materia di ambiente soprattutto quello che dobbiamo lasciare alle nuove generazioni.

Attraversata Villa Fassini, con il suo bel viale di cipressi, mi sono diretto in via Fiorentini in direzione di via Pisino e di via Rovigno d’Istria, affacciandomi sul bellissimo parco di Villa Gordiani.

Come è mia abitudine ho scattato parecchie foto che ho trasferito su Facebook per chi avrà voglia di camminare, col pensiero, con me.

Intanto la temperatura esterna era passata dai 3 gradi iniziali ad 8 per poi salire ancora un po’ verso mezzogiorno quando dopo aver fatto compagnia agli amici del Parco Lineare e conversato con loro sul futuro del Parco mentre loro erano intenti al lavoro e fornendo un trascurabile aiutino, sono tornato, sempre a piedi, fino alla fermata del bus in viale Serenissima per tornare a casa, stanco ma felice, come nei temi di scuola, contento di aver partecipato ad un atto che, attraverso i semi, vuole lasciare alberi a chi verrà dopo di noi.

