Operazione Mincemeat – L’arma dell’inganno di John Madden

Ieri sera 7 febbraio 2023 ho visto al Cinema Caravaggio, nell’ambito della programmazione 2022-2023 del Cinecircolo romano, il film Operazione Mincemeat – L’arma dell’inganno regia di John Madden, con Colin Firth, Matthew Macfayden, Kelly Mac Donald. Terzo film britannico di seguito: dopo il CYRANO di Joe Wright (24 gennaio) e dopo ASSASSINIO SUL NILO dell’inossidabile Kenneth Branagh, regista e interprete nella parte di Hercule Poirot (31 gennaio).

Il cinema britannico, come si intuisce, grazie ai suoi prodotti di elevata qualità, spadroneggia nella programmazione del Cinecircolo, e “pour cause” (per buoni motivi). Le pellicole che i registi d’oltremanica realizzano, tanto quelle di pura fiction, quanto quelle d’ambientazione storica, costituiscono, per lo spettatore saltuario e per l’accanito e appassionato cinefilo, occasioni di godimento estetico e di conferma e di rafforzamento di quell’amore per il cinema che non verrà mai meno, e ciò nonostante la più volte lamentata e incontestabile crisi delle sale.

Il film di John Madden (l’indimenticato regista di Shakespeare in love, un autentico capolavoro, del 1998), traduce in immagini avvincenti e in una storia convincente (anche per l’accuratezza della ricostruzione degli eventi, la fotografia, la bravura degli interpreti, sui quali emerge il magnifico e sperimentato Colin Firth, ecc.), un episodio della seconda guerra mondiale che riguarda molto da vicino l’Italia e gli italiani. Si tratta dell’operazione di depistaggio ideata e realizzata dal servizio segreto britannico in previsione dello sbarco delle truppe alleate in Sicilia il 10 luglio del 1943: occorreva convincere i tedeschi che lo sbarco sarebbe avvenuto non nella nostra più grande isola (dove in realtà era previsto dallo stato maggiore tedesco), bensì in Grecia. Un’operazione molto complicata e rischiosa, per la quale gli organizzatori si servirono di un cadavere e di una valigetta di falsi documenti che furono lasciati in mare al largo della città spagnola di Cadice, in Andalusia (in quel momento la Spagna era neutrale e perciò brulicante di spie al servizio dei vari stati belligeranti). L’operazione Mincemeat, nonostante difficoltà e contrattempi e contrasti interni, andò effettivamente in porto, con il risultato che l’invasione e l’occupazione militare della Sicilia furono più facili del previsto; Churchill, che aveva dato il suo benestare a dispetto del parere contrario del capo supremo del servizio segreto, ne uscì trionfatore e, nella sua “Storia della seconda guerra mondiale” (per la quale vinse il premio nobel per la letteratura nel 1953), diede un grandissimo risalto all’episodio, giudicandolo decisivo per le sorti dell’intera guerra. Il film, come è stato giustamente osservato dai critici, si concentra soprattutto sulle personalità e sulle vicende anche private dei protagonisti Ewen Montagu, Charles Cholmandeley e Jean Leslie, interpretati rispettivamente da Colin Firth (che, evidentemente, non può non suscitare, nel ricordo, il confronto con il suo ruolo nel celebre film “Il discorso del re”), Matthew Macfayden e Kelly Mac Donald, per i quali i moventi fondamentali del loro agire vanno ricercati, oltre che nell’amore di patria, anche nei legami familiari non sempre chiari e in una sorta di concordia discors che s’instaura nelle relazioni interne al gruppo. Un gruppo del quale faceva parte anche il futuro creatore di James Bond, lo scrittore Ian Fleming (qui interpretato da Johnny Flynn).

In complesso un’opera cinematografica avvincente, emozionante, piacevole, apprezzabile sotto ogni profilo.