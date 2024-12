Orienteering: Torna “I Sabati dell’Orsa”

Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione de I Sabati dell’Orsa, un evento imperdibile per gli appassionati di orienteering e per chi desidera avvicinarsi a questo sport affascinante. Organizzato dall’A.S.D. Orsa Maggiore, il circuito prevede 15 appuntamenti distribuiti nei parchi della Capitale, da dicembre 2024 a giugno 2025.

L’orienteering, conosciuto anche come “lo sport dei boschi”, è uno sport che unisce attività fisica e abilità di orientamento, ed è basato sulla capacità di lettura della mappa e sull’osservazione dell’ambiente circostante. Muniti di mappa e bussola, i partecipanti devono completare un percorso trovando una serie di punti di controllo. È un’attività inclusiva che si svolge a contatto con la natura e che combina competizione, esplorazione e divertimento.

Ad ogni incontro, i partecipanti troveranno percorsi adatti a tutti i livelli, dai principianti ai più esperti. Non manca poi il Trail Orienteering (trail-O), chiamato anche orientamento di precisione, una disciplina accessibile anche a persone con mobilità ridotta, che possono competere alla pari con i normodotati.

Il prossimo appuntamento è per sabato 21 dicembre 2024 al parco della Romanina.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale dell’associazione e devono essere completate entro il giorno precedente all’evento. Per informazioni su calendario, quote di partecipazione e dettagli organizzativi, è possibile consultare il sito dell’organizzazione alla pagina asdorsamaggiore.it/sabati-orsa-2025/ oppure contattare l’organizzazione al numero 329 0954604 o all’indirizzo e-mail info@asdorsamaggiore.it.

