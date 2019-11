“P. P. Pasolini: Io So…”  Testimoni a confronto

Il libro di Enzo De Camillis “P. P. Pasolini Io So…” sarà presentato Il 18 novembre a Palazzo Merulana di Roma il 18 novembre 2019.

Alle ore 18,00 sarà preceduto dalla proiezione del documentario “Un intellettuale in borgata” di Enzo De Camillis (2014, 78′).

«Raccontiamo Pier Paolo Pasolini, gli anni vissuti nel quartiere di Monteverde, i suoi pensieri, i primi anni della sua storia artistica, della sua attività intellettuale come poeta e come cineasta. Uno spaccato della sua vita con le contraddizioni culturali e sociali, in una città in evoluzione, ma ancora radicata in un mondo popolare non emancipato. Raccontiamo la sua ricerca continua come poeta sull’onestà colturale delle borgate, contrastate dal governo di quegli anni con i malesseri interni e le rigidità intellettuali, con i preconcetti e i limiti sulle diversità». Così Enzo De Camillis.

A seguire, alle ore 19,30, la presentazione del libro “P. P. Pasolini Io So…” Edito Arduino Sacco, con un dibattito aperto dal titolo: “La censura degli anni ’60 è la stessa di oggi? E se cambiata, come?”

Saranno presenti: Andrea Valeri (Direttore Artistico di Palazzo Merulana), Enzo De Camillis (regista e autore), Francesco Rutelli (Presidente ANICA), Paolo Masini Presidente Roma bpa, Franco Mariotti (giornalista), Prof.ssa Luciana Della Fornace (Agis Scuola).

Con la partecipazione straordinaria di Leo Gullotta il film “Un intellettuale in borgata” viene riconosciuto con un Premio Speciale Festival Internazionale del Documentario Libero Bizzarri 2014. Primo premio Miglior Documentario al Festival Omovis di Napoli e premiato al Festival RIFF di Roma.

Il film è stato proiettato in diverse città italiane e, con la collaborazione del I.I.C. all’Estero come: Stoccolma, Lisbona, Sofia e nel 2018 in la collaborazione del C.S. di Cinematografia ha allestito una mostra fotografica con 130 scatti, mostra accompagnata dalla proiezione del film e dalla presentazione del libro “P.P. Pasolini: Io So…” presso il Centro Culturale Borges di Buenos Aires, per poi proseguire a Rosario e Santa Fè.

Enzo De Camillis debutta nel 1977 come aiuto scenografo di Dante Ferretti nel film “Il Mostro” di Luigi Zampa. Collabora per diversi anni con l’Arch./Scenografo

Andrea Crisanti. Come scenografo ha collaborato con registi di chiara fama come; Steno, Pasquale Squitieri, Giuseppe Tornatore, Francesco Rosi, Giancarlo Giannini

Con “Il Coraggio di parlare” di Leandro Castellani riceve dal Mibac e Istituto Luce il “Premio Qualità per la scenografia”. Dal 2011 ad oggi è direttore artistico

del premio de “La Pellicola d’oro”, riconoscimento ai mestieri e agli artigiani del cinema italiano. Premio Collaterale riconosciuto alla mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica di Venezia.

Debutta alla regia nel 2009 con “19 giorni di massima sicurezza” con Luisa Ranieri. Segue “Uno Studente di Nome Alessandro” Premio Speciale Nastro d’Argento 2012.

Nel 2014 realizza “Un Intellettuale in Borgata” e nel 2018 “Le Periferie di Roma”.

Il suo sguardo registico è periferico sia a livello geografico che antropologico, ovvero “pasolianamente” verso gli ultimi, è accompagnato da una sana rabbia

etica contro le ingiustizie, focalizzando nei suoi lavori i problemi e le violenze sociali che oggi caratterizzano la vita quotidiana.

