Parma-Roma 2-0, le pagelle

Le pagelle di Parma Roma 2-0 del 10 novembre 2019

PARMA:

Sepe 6,5; Darmian 6, Iacoponi 6,5, Dermaku 6, Gagliolo 6,5 (dal 83′ B.Alves s.v.); Kucka 6, Scozzarella 6 (dal 71′ Barilla 6) , Hernani 6; Kulusevski 6,5, Cornelius 7, Gervinho 5,5 (dal 45′ Sprocati 7). All. D’Aversa 7

ROMA:

Pau Lopez 6,5

Limita i danni con interventi provvidenziali che non fanno tracollare la Roma

Spinazzola 6

Parte bene, ma si vede che non ha recuperato a pieno dal fastidio muscolare. Continuano i suoi problemi fisici e anche stavolta esce anzitempo

(dal 25′ Santon) 6

Dignitoso. Non ama strafare e tiene bene la posizione

Fazio 5

Troppo in ritardo su Sprocati e con una squadra ferma, lui è ancora più fermo

(dal 72′ Diawara) 5

Passeggia per il campo rallentando ancora di più i ritmi della squadra. Ancora fuori condizione probabilmente

Smalling 5,5

In ritardo anche lui, non può fare di più che arrendersi

Kolarov 5,5

Arranca e non batte la fascia come nei tempi migliori. Peccato per la sua pregevole punizione che prende il palo a portiere battuto

Mancini 5,5

Meno bene delle ultime uscite. Sulla mediana è spesso messo in mezzo dagli avversari

Veretout 6,5

Il migliore insieme al portiere.

Un motorino in mezzo al campo che gioca con personalità e abilità.

Onnipresente sia in fase difensiva, che in fase di costruzione.

Zaniolo 5

Si vede a tratti, ma non è la sua gara. Sbaglia spesso l’ultimo passaggio

Pastore 6

Primo tempo in sordina, poi rinasce nella ripresa iniziando le azioni più pericolose

(dal 65′ Under) 5

Ancora poche idee e poca incisività a parte un tiro da fuori area

Kluivert 5

Anche lui fuori dal ritmo partita. Impacciato palla al piede, spreca un’ottima occasione in area di rigore

Dzeko 5

Crolla anche il gigante di Sarajevo. Stanco dopo due operazioni agli zigomi e già tante partite giocate. Si trascina per il campo e perde spesso palla

All. Fonseca 5

Conferma la squadra del giovedì di coppa, ma stavolta i suoi lo deludono. Si vede che non hanno recuperato dalla fatica e la condizione è incerta. Il mister tarda a prendere provvedimenti nel corso del match e il suo progetto di premiare il gruppo che gli ha portato gli ultimi punti, crolla.

Arbitro: Fabbri 5,5: Sbaglia molto per la Roma nel primo tempo, tralasciando su tutti gli scontri fisici, ma ammonendo Zaniolo come da protocollo. Nella ripresa dirige con maggior tranquillità