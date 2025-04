Un incontro pubblico sul tema “Partecipazione, Cittadinanza, Beni Comuni” a Villa Torlonia, organizzato da Roma Capitale in collaborazione con l’APS ‘Villa Torlonia’ si è tenuto a Villa Torlonia mercoledì 9 aprile 2025 alle 17,30.

Obiettivo specifico dell’Evento è stato quello di contribuire alla conoscenza e realizzazione di tutti i Principi della Costituzione Italiana (1 gen 1948), in particolare gli artt. 1-4 tramite la costituzione di una RETE Internazionale di Educazione Civica Globale tra Istituzioni pubbliche e tutte le formazioni sociali (con o senza scopo di lucro) a partire dalla famiglia, comunque intesa.

La Rete avrà come Linee Guida i suddetti articoli costituzionali e come slogan “Io conosco, quindi partecipo – Io partecipo perché conosco”

Angelo POMPEO, ideatore dell’Evento, ha dato inizio ai lavori, dando la parola alle autorità presenti per un breve saluto. Ha iniziato Marisa LATINI, Presidente dell’APS “Villa Torlonia”, che ha dato il benvenuto e ringraziato gli illustri relatori ed i numerosi partecipanti. Il microfono è passato poi al M.llo C.te Claudio CORDE, Comandante della Stazione Carabinieri di P.za Bologna, il quale, proprio nello spirito dell’Evento, ha informato i presenti che prossimamente avrà il piacere di ritornare per illustrare le tecniche fraudolente sempre più diaboliche messe in atto dai malviventi per frodare in particolare, cittadini della terza età.

E’ poi intervenuta Alessandra VALLISNERI, Presidente C.R.I. – Municipi II e III, la quale si è limitata a ringraziare per l’invito e presentare la sua Consigliera Carla DI FRANCESCO.

Dopo aver salutato Silvia DEL PINTO, Presidente della APS “San Lorenzo” la quale, nel corso della Tavola Rotonda, è intervenuta per invitare i relatori a replicare l’Evento nella sua sede di San Lorenzo, Angelo ha presentato brevemente i singoli relatori partecipanti e ringraziato calorosamente Carla FERMARIELLO che, dopo averlo ricevuto ed ascoltato in Campidoglio, per circa 6 mesi lo ha supportato nella pesante e delicata organizzazione dell’Evento.

Angelo ha anche ringraziato Fabio SCHIUMA, Capo Segreteria del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, per averlo invitato presso la Segreteria Di AURIGEMMA, Presidente del Consiglio della Regione Lazio, ad illustrare l’iniziativa a lui e a tutte le sue brave collaboratrici. Come la Fermariello, anche Schiuma ha dimostrato eccezionali doti di ascolto e di collaborazione.

Terminata la carrellata, Angelo ha affidato la Presidenza della Tavola Rotonda a Carla FERMARIELLO, Presidente Commissione Scuola di Roma Capitale.

Questa, dopo aver ringraziato Angelo per l’impegno costante ed intelligente posto nell’organizzazione dell’Evento, ha spiegato brevemente la distinzione tra ROMA Comune, Capitale e Città Metropolitana. Dopo aver sottolineato l’importanza della Rete urbana per promuovere una cittadinanza attiva e responsabile nell’ambito di Roma Capitale. ha dato la parola a Silvia ALOE, Presidente Commissione Decentramento e Processi Partecipativi del II Municipio.

Questa ha parlato dell’Amministrazione condivisa dei Beni Comuni, portando come esempio lo Sportello di Condominio, aperto in Municipio per consulenze gratuite a tutti i condomini, affinché, da luogo di conflitti, il condominio ridiventi rete di dialogo e solidarietà.

Carla ha poi data la parola ad Andrea CATARCI, Presidente Commissione Partecipazione di Roma Capitale che, con il supporto di chiare slide, ha illustrato i Regolamenti vigenti per l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni sia materiali sia immateriali, che si attua ora nei Patti di Collaborazione tra Comune e Cittadinanza. Col sussidio di bei grafici Catarci ha dimostrato che di questi Patti ne sono stati già realizzati numerosi in tutti i Municipi (nel II già 2) e molti altri ne sono in cantiere. Ha infine spronato l’APS “V.T.” a progettarne qualcuno.

Terminati gli interventi dei rappresentanti di ROMA PARTECIPA, la Fermariello per la Regione Lazio ha dato la parola a Fabio SCHIUMA. Questi, sollecitato dalla richiesta di Angelo di dare piena attuazione alla Tessera Sanitaria, dopo aver accennato ai problemi delle ASL e al progetto del Difensore Civico, ha puntato il dito sulla crescente disaffezione della cittadinanza a partecipare al voto.

E si è auspicato che nelle prossime elezioni la percentuale dei votanti passi dal ca 40% a oltre l’80 %, come avviene in Germania. Fabio ha poi ribadito più volte l’invito e il proposito di organizzare con la Fermariello ed Angelo un secondo Evento sul tema: “Il LAZIO PARTECIPA”

Esauriti gli interventi dei rappresentati istituzionali, la parola è stata data gli esperti che, come i precedenti relatori, hanno dovuto concentrare in pochi minuti il loro intervento.

È intervenuta per prima Francesca TARICONE, esperta INAPP, sul delicato tema:” “La Partecipazione nel processo di empowerment della persona con disabilità”. E’ infine intervenuto Renato FEDERICI, già professore alla Sapienza di Diritto Amministrativo, che ha sottolineato come in tutte le interrelazioni di cui haano parlato quanti lo hanno preceduto, sono state messe in luce le norme proprie di una società democratica, che formano il Diritto Amministrativo.

Egli ha poi puntualizzato che, poiché nella Partecipazione c’è anche tutto il Diritto Pubblico, è quasi sempre complicato portare a termine i progetti e le istanze dei cittadini.

Dal numeroso pubblico sono sorte un paio di domande. RESI, segretaria dell’APS “Villa Torlonia” ha chiesto:”Perché, dopo averci costretti un anno e mezzo fa a trasformarci da CSA in APS, ora il Municipio non ci fa firmare la prevista Convenzione”.

Sia la Fermariello sia la Aloe, stupite della situazione, hanno promesso d’impegnarsi a risolverla. Carla lo fatto tempestivamente con lettera formale ai responsabili del Municipio II.

Attirare l’attenzione dei nostri Amministratori, soprattutto con la Relazione di Federici, sugli ostacoli che la burocrazia a volte pone alla partecipazione, era uno degli obiettivi dell’Evento-

La Tavola Rotonda Partecipata è stata preceduta da una breve, ma efficace presentazione con video delle Puglie e in particolare del Gargano da parte di Vincenzo LUCIANI, direttore della testata giornalistica on-line Abitare a Roma, invitato da Irene VENTURO, Presidente dell’APS “Pugliese di Roma” e V. Presidente UNAR.

Angelo l’aveva contattata per avviare una collaborazione con le Associazione Regionali, destinata anche a preparare dei viaggi e/o soggiorni nelle stesse Regioni. In questo primo semestre 2025 è in programma un soggiorno a PESCHICI.

Salvatore DIACONO ha rappresentato la Presidente di Casa/Scuola Africa, Gemma VECCHIO, una delle prime ad aderire all’Evento. Lo stesso ha poi presentata con qualche foto la Casa..

ACCOGLIENZA. Anche se alla sua prima esperienza, l’APS “Villa Torlonia” ha garantito il servizio accoglienza al meglio delle sue possibilità. Tutti i soci sono stati disponibili ad accogliere i numerosi ospiti intervenuti all’Evento con simpatia e generosità, pulendo anche i locali e preparando tavoli e sedie .

Memorabile il BUFFET autogestito con prodotti manufatti e acquistati e servito all’aperto per consentire a tutti, comprese le autorità) di ristorarsi e di socializzare.

