Passati 40 anni dal rapimento di Mirella ed Emanuela!

Sabato il 21 Ottobre 2023 – con inizio alle ore 17,00 presso la Scuola “2 Ottobre 1870”, di via Santa Maria alle Fornaci, 3 – un pubblico evento organizzato dal Laboratorio di Quartiere San Pietro-Cavalleggeri in memoria di due “sparizioni irrisolte”.

Il 7 Ottobre del 1983 scompare a Roma dalla sua abitazione, dopo una citofonata, Mirella Gregori, la figlia quindicenne del gestore di un Bar sito in via Volturno, nei pressi della Stazione Termini. 45 giorni dopo scompare, sempre a Roma, al termine della consueta lezione di musica presso la Basilica di Santa Apollinare, la cittadina vaticana Emanuela Orlandi, figlia diciottenne di un Commesso vaticano.

Le storie dei rapimenti di queste due ragazze sono spesso stati accumunati, ma l’unica cosa che li lega è rappresentata dall’approssimazione delle indagini iniziali degli investigatori della Polizia di Stato e dalla lentezza di quelle della Magistratura che porteranno alla rapida archiviazione di entrambe le indagini.

A quarant’anni da quelle sparizioni, che ancorano riservano sorprese e sollevano numerosi interrogativi, sarà possibile ragionare in un incontro che avrà luogo Sabato il 21 Ottobre p.v., con inizio alle ore 17,00 presso la Scuola “2 Ottobre 1870”, di via Santa Maria alle Fornaci, 3 – con la partecipazione del Ricercatore investigativo Paolo Miggiano, specializzato in sicurezza militar e disarmo ed ex Consulente della Commissione Stragi del Parlamento. Miggiano è autore, insieme a Daria Lucca e ad Andra Purgatori, recentemente scomparso, del Volume “A un passo dalla guerra, Ustica storia di un segreto inconfessabile” (Sperling e Kupfer, 1995).

Ringrazio Giorgio De Santis, Coordinatore del Laboratorio di Quartiere San Pietro-Cavalleggeri e componente del Direttivo della nostra Sezione ANPI, per avermi segnalato l’Evento.

Ugo Fanti, Presidente della Sezione Anpi di Roma Aurelio-Cavalleggeri “Galliano Tabarini”