Municipi: 5 (ex 6 e 7), Roma | Quartiere: Centocelle
“Passeggiata fotografica notturna” con “Il Geranio”
Martedì 10 marzo 2026 dalle ore 19:30 alle 21.30
L’associazione culturale “Il Geranio” organizza la “Passeggiata fotografica notturna” martedì 10 marzo 2026 dalle ore 19:30 alle 21.30.
Per informazioni contattare il numero 3492967905.
Le altre info nella locandina.
