“Passeggiata fotografica notturna” con “Il Geranio”

L’associazione culturale “Il Geranio” organizza la “Passeggiata fotografica notturna” martedì 10 marzo 2026 dalle ore 19:30 alle 21.30.

Per informazioni contattare il numero 3492967905.

Le altre info nella locandina.

