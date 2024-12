Per smaltire le feste… Legumi

Faccio il Nutrizionista da diversi anni con sede nel quadrante est di Roma, nello storico quartiere di Centocelle. A ridosso del cenone di fine anno mi sento di consigliare, per recuperare un poco di benessere, dal 2 di Gennaio dei formidabili alleati della salute: fagioli, piselli, ceci, lenticchie, …

Le caratteristiche dei legumi

I legumi sono considerati parte importante della piramide alimentare della dieta mediterranea.

Rappresentano infatti un’ottima fonte proteica, la migliore considerando quelle di origine vegetale.

Il loro apporto proteico risulta essere quasi doppio rispetto a quello dei cereali (20-40%) e molto vicina a quella di molti alimenti di origine animale.

I legumi, inoltre, hanno un basso contenuto di grassi e, oltre ad essere praticamente privi di grassi saturi, sono anche privi di colesterolo.

Al tempo stesso la presenza di fibre insolubili (nella buccia) permettono di garantire le regolari funzioni intestinali e le solubili, invece sono in grado di contribuire al mantenimento dei livelli di glucosio e colesterolo ematici.

Per questo vengono utilizzati in molti modelli alimentari, perché, oltre a far bene alla salute, hanno un ruolo importante anche nella prevenzione e nella gestione di patologie più gravi.

I legumi, in conclusione, apportano anche un buon quantitativo di carboidrati, sotto forma di amido principalmente (50% del loro peso) e una discreta quantità di micronutrienti come fosforo, potassio, calcio, ferro, rame e magnesio, vitamine gruppo B e se freschi anche vitamina C.

Le proprietà benefiche dei legumi

I legumi aiutano nella prevenzione di diverse patologie (patologie che ci preoccupano soprattutto dopo le festività):

· Diabete di tipo 2: una dieta ricca di alimenti a base vegetale, compresi i legumi, e povera di cereali raffinati, bevande zuccherate e carni lavorate ha dimostrato di ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e, per chi ha il diabete, di migliorare sia il livello glicemico e controllo dei lipidi.

· Colesterolo alto: il consumo regolare di legumi può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo totale e LDL.

· Pressione sanguigna: i legumi sono ricchi di potassio, magnesio e fibre, tutti nutrienti che hanno un impatto positivo sulla gestione della pressione sanguigna, un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

· Peso corporeo: una dieta che includa regolarmente legumi può aiutare con il controllo del peso. Le fibre, le proteine ​​e i carboidrati a lenta digestione che si trovano nei legumi favoriscono il senso di sazietà.

