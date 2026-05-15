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Per una città a misura di bambini

Domenica 17 maggio a Esquilibri l'incontro a partire dal libro di Antonio Cederna “Nella polvere e negli sputi”

Redazione - 15 Maggio 2026

Il quartiere Esquilino si prepara a un fine settimana di partecipazione civile e memoria.

Protagonista è l’Associazione Genitori Scuola “Di Donato”, storica realtà pioniera del modello delle “scuole aperte”, che torna a animare il rione con due appuntamenti che intrecciano il ricordo di una tragedia mai dimenticata alla riflessione sul futuro urbanistico della Capitale.

Sabato 16: Lo sport nel nome di Mark

La giornata di sabato 16 maggio sarà dedicata alla diciannovesima edizione della grande Festa del gioco e dello sport, intitolata alla memoria di Mark Christian Matibag.

Una ricorrenza che nasce da una ferita profonda del quartiere: Mark aveva solo dieci anni quando, il 10 luglio 2005, fu travolto e ucciso da un’auto sulle strisce pedonali proprio mentre raggiungeva il campo da basket.

Da quasi vent’anni, l’associazione trasforma quel dolore in un momento di gioia collettiva, promuovendo tornei e attività ludiche che ribadiscono il diritto dei più piccoli a vivere la città in sicurezza e libertà.

Domenica 17: Riflessioni sotto i portici

Il weekend proseguirà domenica 17 maggio in una cornice differente, ma con lo stesso spirito di cittadinanza attiva. Ospiti del mercato di libri Esquilibri, sotto i portici di Piazza Vittorio, si terrà un dibattito pubblico sul tema cruciale della “città a misura di bambino”.

L’incontro prenderà le mosse dalla rilettura di un testo fondamentale dell’urbanistica e dell’impegno civile italiano: “Nella polvere e negli sputi” di Antonio Cederna (Donzelli Editore). A discutere di spazi pubblici, infanzia e diritto alla bellezza saranno:

Marta Bonafoni e Carlo Cellamare;

Valentina Cocco e Andrea Satta;

Matteo Di Castro;

Il confronto, reso possibile grazie alla collaborazione di Emilia Giorgi e Federico Pommier, punta a trasformare la lezione di Cederna in proposte concrete per una Roma capace di accogliere i suoi abitanti più giovani, strappando le piazze al degrado e restituendole alla funzione sociale per cui sono nate.

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