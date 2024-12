Piazza di Spagna, brilla l’albero di Natale di Bvlgari

L’albero firmato Bvlgari a Trinità dei Monti è il primo ad accendere il Natale 2024 della città eterna.

Ispirato al simbolo della Maison, il serpente, è caratterizzato da un’ellissi realizzata in plexiglass con effetto vetro, che si sviluppa lungo tutta la spirale in ottone.

L’albero è avvolto da una preziosa maglia metallica dorata; in cima la stella a otto punte, segno universale di equilibrio e ordine cosmico. La parte illuminotecnica sfrutta nuove tecnologie e materiali innovativi per decorazioni efficienti a basso impatto ambientale.

A dare il via al periodo festivo il Sindaco Roberto Gualtieri con il CEO della Maison, Jean-Christophe Babin, e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. Presentato anche il progetto di illuminazione che porterà la luce in venti piazze romane come Piazza Sor Capanna (VII Municipio), Piazza della Visione (XV), Piazza Santa Maria dell’Olivo (IV), Piazzale della Posta (X).

Tra i molteplici piani che Bvlgari ha all’attivo con la città di Roma, con la quale rinsalda un legame speciale, questo rappresenta la volontà di riqualificare non solo monumenti ma anche zone non centrali, per donare forza attrattiva al territorio e supportare le occasioni di socialità.

Sul fronte luminarie, preziosa è stata la collaborazione con l’Associazione Via dei Condotti. Le decorazioni luminose della strada sono realizzate con 14.300 micro lampade LED a bassissimo consumo e riproducono nel cielo di via dei Condotti un arco caratterizzato da due spirali realizzate in alluminio e plexiglas dorate, con al centro la stella a otto punte.

Al taglio del nastro che dà il via ufficiale al Natale 2024 di Roma Valerio Lucci, nuovo presidente dell’Associazione Via Condotti, l’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli e i testimonial dell’evento, Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini.

“Ringrazio di cuore Bvlgari che stringe una volta di più il suo legame speciale con la città – commenta il Sindaco Gualtieri – rafforzando il suo continuo impegno verso Roma attraverso iniziative sempre tese a supportarne l’immagine nel mondo“.

“Da 140 anni intratteniamo con la Capitale un dialogo creativo; – dichiara il CEO Babin – in questo 2024 abbiamo il privilegio di aver realizzato l’albero che illumina la scalinata di Trinità dei Monti, tornata al suo originario splendore grazie al restauro da noi sostenuto.

Siamo inoltre particolarmente felici di poter portare la magia delle festività anche in alcune piazze periferiche della città, decorandole con alberi e ornamenti che contribuiranno a ravvivare l’atmosfera“.

“Partendo da un luogo simbolo, come la scalinata di Trinità dei Monti e via Condotti, per arrivare nei quartieri meno centrali con altri 20 alberi stilizzati luminosi alti 6 metri nei quartieri più popolari, come Ostia, Casetta Mattei, La Storta e Villa Gordiani, continua la collaborazione con Bvlgari.

Tutte le istallazioni luminose sono realizzate con la massima attenzione alla sostenibilità, utilizzando lampadine a led a bassissimo consumo.

Ringrazio la maison che da anni, con azioni concrete come lo sviluppo dell’hotel e la creazione di Fondazione Bvlgari, sta investendo molto nella nostra città, che ne trae vantaggi economici e di immagine.

Sono convinto che bisogna incentivare e favorire le partnership pubblico-privato come questa con Bvlgari perché favoriscono lo sviluppo di Roma”. Così Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi.

