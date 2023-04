Piazza Venezia: No al termovalorizzatore

Si è svolta ieri 19 Aprile 2023 la manifestazione contro il termovalorizzatore a Roma organizzata da Legambiente in accordo con Rete Tutela Roma Sud e Castelli Romani.

La manifestazione, spostata dalla Questura di Roma dal Campidoglio a Piazza della Madonna di Loreto adiacente a Piazza Venezia, ha visto scendere in campo per gridare No all’inceneritore di Roma diversi cittadini, sigle politiche e sindacali.

Fra i presenti esponenti dell’allenza Verdi-Sinistra, Movimento 5 stelle e diversi sindaci dell’area dei Castelli Romani.