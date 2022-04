Piazzale Loriedo, Umberti: “Altro passo avanti. Predisporremo col Comune un nuovo bando”

“Altro passo avanti per riconsegnare Piazzale Loriedo ai cittadini. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della Srl Dolce e Salato per l’annullamento della DD 427 del 2021 avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero e tutti gli atti presupposti e successivi”. Adesso insieme a Roma Capitale lavoreremo per predisporre il bando per il nuovo affidamento.”

Così in un post sul suo profilo Facebook il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.