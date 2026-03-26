Pietralata/Portonaccio tre eventi, da non perdere in questo fine settimana

Segnaliamo ai nostri lettori, di tre eventi che si svolgeranno nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2026, nei quartieri di Pietralata/Portonaccio di Roma.

Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 19.30, nella Chiesa di San Romano Martire, in largo Beltramelli 18, concerto della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma. Direttore Alberto De Sanctis. Organizzato dalla parrocchia di San Romano Martire.

Venerdì, 27 marzo 2026, dalle 9.00 alle 19.00, Mostra/Mercato sulla via Tiburtina, sul marciapiede tra via delle Cave di Pietralata e via B. De Ritis. Organizzato dall’Associazione “Araba Fenice III”.

Sabato, 28 marzo 2026, ore 17.30-19.30, presso l’Istituto Musicale di via E. Serretta 19 (parallela di via Vacuna e di fronte alla scuola di via A. Tedeschi), “Dido and Aeneas” (capolavoro di Henry Purcell), con concerto di contralto e pianoforte, preceduto da un saggio dedicato all’opera. Organizzato dall’Istituto Musicale A. Corelli.

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