Pietro Carbotti e Simona Magrini vincono la FarmaRun Acquatraversa di Gallicano

Domenica 17 settembre 2023 a Gallicano nel Lazio si è svolta la seconda edizione della gara FarmaRun Acquatraversa” corsa podistica su strada, con un circuito di circa 2,5 km da ripetersi 4 volte per un totale di 10.0 km.

Alle ore 9,15 dopo il segnale di partenza è stato dato da Fabio Bartolo Sindaco di Gallicano, il quale ha onorato l’evento presentandosi sul punto di partenza con due sue Assessori della sua Amministrazione, Elena Gabbanella e Noemi Coccia.

Oltre 100 gli atleti che hanno preso parte a questa seconda edizione, correndo in un bellissimo percorso immerso nel verde, anche se con piccole salite “dolci” come vengono spesso descritte dagli organizzatori, ma che, correndo, dolci non sono veramente.

La gara di Gallicano è una delle prime dopo il periodo estivo. In questa occasione si è notato benissimo che gli atleti hanno superato abbondantemente il periodo del covid, partecipando alle gare con più sicurezza e disinvolture, diciamo quasi simile al periodo anticovid.

La popolazione di Gallicano per questo evento importante per il loro territorio sono stati molto comprensivi e attenti al passaggio dei corridori, tributando scroscianti applausi.

La giornata caldissima non ha preoccupato affatto i concorrenti, grazie anche alla perfetta organizzazione che ad ogni termine di giro ha messo a diposizione centinaia di bottigliette di acqua per potersi dissetare.

La manifestazione sportiva è stata organizzata dall’A.S.D PODISTICA 2007 Tor Tre Teste su interessamento del Presidente Rino Cocco. Le premiazioni sono state effettuate sul posto dopo un nutrito rinfresco.

Il servizio di amplificazione è stato molto professionale con Gianfranco Novelli assistito dal fonico Patrizio Coluccio.

La classifica dei primi assoluti: categoria uomini al primo posto si à classificato Pietro Carbotti Runners Team Colleferro con il tempo di 0:34:27. Seguito da Cristian Milana Olibanum Overrunners (0:35:19) e da Federico Bragaglia sempre della Società Olibanum Overrunners.

Fra le donne ha vinto Simona Magrini della Olibanum Overrunners con il tempo di 0:38:58, al secondo posto si è classificata Daniela Di Biagio ASD GO Running (0:43:08) al terzo posto si è piazzata l’Atleta Antonella D’Aversa della Runners Team Colleferro ( 0:44:02).

Nutrita la partecipazione della A.S.D PODISTICA 2007 Tor Tre Teste.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare all’edizione del 2024.

GALLERIA FOTOGRAFICA DELLA GARA