Planet Solidarietà. Cardioprotezione per i cittadini con i Carabinieri

Mercoledì 8 Maggio 2024 alle ore 10.30 presso la sala del Consiglio V Municipio, via Giorgio Perlasca 39 Roma (zona Collatino / Togliatti) per la cerimonia davanti alle Istituzioni dedicata alla prevenzione sanitaria per i cittadini con l’Arma dei Carabinieri con donazione di 5 defibrillatori per le pattuglie dei carabinieri e consegna di 20 attestati di superamento del corso BLSD.

“L’anno scorso – informa Francesco Figliomeni di Planet Solidarietà – abbiamo fatto la stessa cosa nella sala della Regina della Camera dei Deputati per altre 5 diverse Stazioni CC e uno dei Carabinieri da noi formati ha salvato una persona dopo qualche mese. Ci sembra doveroso alzare il livello di attenzione, specie dopo quanto successo poche settimane fa in Toscana con la morte del calciatore Mattia Giani”.

