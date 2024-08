Poesia, musica e canto una tradizione che si rinnova (5)

Musica e canto popolare hanno accompagnato la poesia nel Premio Ischitella-Pietro Giannone fin dalla prima edizione.

Quest’anno accanto ad alla tradizionale presenza del Nuovo Coro Popolare di Roma che nel suo repertorio spazia nei vari dialetti d’Italia ed a quella consolidata del giovane cantastorie folk Luca D’Apolito è prevista anche l’esibizione della soprano Michela Marconi che delizierà i partecipanti con alcuni capolavori della canzone napoletana e romana nel pomeriggio e nella serata del 6 settembre 2024.

Nell’occasione si avvarrà della sapiente conduzione dell’estroso Henos Palmisano che introdurrà da par suo i canti selezionati e che intervalleranno il Reading dei poeti vincitori presso il B&B Torre del Lago a Foce Varano.

MICHELA MARCONI, nata a Roma, laureata con lode in Lettere Classiche presso la II Università di Roma “Tor Vergata”. Dopo i diplomi in Canto e di II livello, conseguiti con il massimo dei voti presso il Conservatorio di S.Cecilia, ha vinto numerosi concorsi, e svolge attività concertistica e teatrale in Italia e all’estero. Ha al suo attivo registrazioni e pubblicazioni. È titolare della cattedra di Lettere in un Liceo di Roma. Affianca alla professione di didatta e di musicista, l’impegno e la passione per l’arte e la letteratura.

Dal suo ricco curriculum apprendiamo che fa parte del Trio “R. Strauss” con il quale ha registrato per la Radio Vaticana. Ha inciso un CD intitolato “ Le Romanze “ raccolta di brani di F. P. Tosti, e un CD “ Meditazioni Organistiche “ raccolta di cantate barocche.

Si è esibita in concerti da camera in importanti sale nazionali ed internazionali, (Roma Teatro Ghione, Sala Accademica S. Cecilia, Oratorio del Gonfalone, Busseto, Palazzo Barezzi, Bayreuth Jagdschloss Thiergarten, Glasgow Royal Concert Hall). Esegue repertorio operistico e cameristico per soprano lirico leggero in lingua originale (tedesco, inglese, francese e russo).

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙