Porta Portese, la rivolta degli “invisibili”: “Così ci cancellano. Ma noi siamo l’anima del mercato”

Hanno animato la domenica romana per decenni, tra banchi traboccanti di vinili, cappotti militari, oggetti impossibili da catalogare e sorrisi strappati al primo sole. Ma oggi, per i venditori irregolari di Porta Portese, il futuro è una grossa incognita. “Una omologazione brutale che cancellerà l’anima vera del mercato”, denunciano. E la battaglia è appena cominciata.

Dopo vent’anni di promesse mai mantenute, lo scorso 14 luglio il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente del XII Municipio hanno finalmente presentato il progetto di riqualificazione dello storico mercato romano. Un restyling ambizioso, che promette ordine, decoro e regole chiare. Ma non tutti applaudono.

Nel cuore pulsante di Porta Portese, dove convivono 680 operatori regolari e 160 venditori “storici” ma senza autorizzazione, il nuovo corso non piace a tutti.

Due associazioni – nate in primavera e forti di circa 90 iscritti – riuniscono chi da anni lavora tra via Bargoni e piazza Ippolito Nievo, ma senza licenza. E ora si sente messo all’angolo.

Per loro, il punto più critico è il bando previsto per ottobre 2025. Un passaggio obbligato per ottenere una licenza, che richiede però l’apertura della Partita Iva. “Non vogliamo partecipare – ha spiegato in commissione Giuseppe Martelli, portavoce di una delle due associazioni –. Siamo stati censiti, vogliamo l’assegnazione diretta. I costi per una Partita Iva sono insostenibili: oltre 4.600 euro all’anno. Come si fa a coprirli lavorando solo la domenica?”

Ma la protesta non è solo economica: è culturale. “Porta Portese è un patrimonio popolare, vivo e caotico – dicono –. Se lo regolarizzate troppo, lo snaturate”. E allora le richieste sono altre: una zona dedicata esclusivamente al riuso e riciclo, tesserini identificativi, regole contro l’affitto dei banchi, spazi definiti, il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico e – almeno – l’installazione di bagni chimici.

La risposta dell’amministrazione non si è fatta attendere. Alessia Salmoni, vicepresidente del XII Municipio e delegata alle Attività Produttive, ha respinto le accuse di mancato ascolto: “Abbiamo incontrato le associazioni e spiegato tutto. Fino a marzo scorso ci confrontavamo con un’altra realtà che rappresentava il mercato. E comunque ho un elenco di 80 operatori irregolari pronti ad aprire la Partita Iva”.

Più netta ancora Monica Lucarelli, assessora capitolina alle Attività Produttive: “Capisco le istanze, ma il lavoro va legalizzato. Serve un riconoscimento formale o continueremo a perpetuare una situazione di precarietà e confusione. Dobbiamo pensare a un mercato che sia vivo, sì, ma anche sicuro, sostenibile e giusto”.

Il rischio? Che Porta Portese, il più grande mercato dell’usato d’Europa, finisca per perdere una parte della sua anima proprio nel momento in cui prova a rinascere. Tra nostalgia e modernità, la battaglia è aperta. E si gioca tutta tra i vicoli di Monteverde, dove ogni domenica va in scena una storia diversa.

