Premio Rudy De Cardaval 2026, 5ª edizione

I finalisti saranno comunicati via e-mail e tramite i canali ufficiali.

Claudio Giovanardi Docente Universitario, Linguista e Scrittore Vincenzo Guarracino Poeta, Critico Letterario e Traduttore Pasquale Montalto Poeta, Scrittore e Critico Letterario

Presidente: Claudia Formiconi, moglie di Rudy De Cadaval, Poetessa. Giurati, in ordine alfabetico: Fabia Baldi Poetessa, Critica Letteraria e Scrittrice Emilio Coco Poeta, Ispanista e Traduttore

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