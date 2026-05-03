Premio Rudy De Cardaval 2026, 5ª edizione
Partecipazione gratuita - Scadenza 30 maggio
PREMIO LETTERARIO RUDY DE CADAVAL 2026 – 5ª EDIZIONE
Sotto l’egida dell’Associazione Culturale Giancarlo Campedelli Con il Patrocinio del Comune di Cervara di Roma.
Scadenza: 30 maggio 2026 – entro le ore 23:59
BANDO E REGOLAMENTO 1. Finalità del concorso
Il Premio Letterario Rudy De Cadaval, giunto alla sua 5^ edizione, è dedicato alla memoria dell’illustre poeta Rudy De Cadaval e mira a promuovere la poesia in lingua italiana.
2. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del bando, senza distinzione di nazionalità o residenza.
Non è ammesso l’anonimato né l’uso di pseudonimi non corrispondenti alla vera identità del concorrente.
3. Modalità di partecipazione
Ogni concorrente può inviare una sola poesia, edita o inedita, in lingua italiana; lunghezza massima: 40 versi; tema libero.
Formati ammessi per la poesia: Word (.DOCX) oppure OpenDocument (.ODT).
Formati non ammessi per la poesia: PDF, JPG, PNG, e altri formati diversi da .DOCX o .ODT.
Allegare in un unico file: (a) la poesia; (b) una breve biografia (massimo 20 righe).
Nel corpo dell’e-mail (oppure in allegato PDF/immagine) inserire la domanda di partecipazione.
Scadenza: entro le ore 23:59 del 30 maggio 2026. Le domande inviate oltre il termine sono escluse.
4. Regole generali
L’opera deve essere frutto della creatività dell’autore; la partecipazione implica l’accettazione di questa regola.
L’autore deve specificare se l’opera è edita o inedita. Le opere inviate non saranno restituite.
I diritti delle opere rimangono di proprietà dell’autore; l’organizzazione è autorizzata alla pubblicazione senza compenso.
5. Invio del materiale
Invio esclusivamente via e-mail, dall’indirizzo personale non certificato (non PEC) del concorrente, a: concorso@premiodecadaval.it
Non saranno presi in considerazione invii tramite posta, corriere, fax o altri canali diversi dall’e-mail.
La partecipazione è gratuita.
6. Valutazione e premiazione
Le opere saranno valutate da una Giuria composta da esperti; il giudizio è insindacabile.
I finalisti saranno comunicati via e-mail e tramite i canali ufficiali.
La Cerimonia di Premiazione si terrà a Cervara di Roma, il 29 agosto alle ore 17.
I finalisti declameranno le opere; la Giuria assegnerà un voto aggiuntivo.
Premi:
1° classificato € 300 2° classificato € 200 3° classificato € 100
A Tutti Attestato di Partecipazione al Premio Letterario “Rudy De Cadaval”.
I premi devono essere ritirati personalmente o tramite delegato.
7. Responsabilità
L’organizzazione non è responsabile per disguidi nell’invio del materiale.
8. Giuria
Presidente: Claudia Formiconi, moglie di Rudy De Cadaval, Poetessa. Giurati, in ordine alfabetico:
Fabia Baldi Poetessa, Critica Letteraria e Scrittrice
Emilio Coco Poeta, Ispanista e Traduttore
Claudio Giovanardi Docente Universitario, Linguista e Scrittore Vincenzo Guarracino Poeta, Critico Letterario e Traduttore Pasquale Montalto Poeta, Scrittore e Critico Letterario
9. Contatti e informazioni
sito ufficiale http://www.premioletterariorudydecadaval.it Da qui è possibile scaricare il Bando.
Il/la sottoscritto/a
nato/a a il residente a
e
chiede di poter essere ammesso a partecipare al Premio Letterario RUDY DE CADAVAL – 5^ edizione 2026 – con la Poesia EDITA/INEDITA (specificare) in lingua italiana intitolata:
telefono Cell
CHIEDE di partecipare al Premio… Data __/__/____ In fede ________
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