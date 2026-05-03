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Premio Rudy De Cardaval 2026, 5ª edizione

Partecipazione gratuita - Scadenza 30 maggio

Redazione - 3 Maggio 2026

PREMIO LETTERARIO RUDY DE CADAVAL 2026 – 5ª EDIZIONE

Sotto l’egida dell’Associazione Culturale Giancarlo Campedelli Con il Patrocinio del Comune di Cervara di Roma.
Scadenza: 30 maggio 2026 – entro le ore 23:59

BANDO E REGOLAMENTO 1. Finalità del concorso

Il Premio Letterario Rudy De Cadaval, giunto alla sua 5^ edizione, è dedicato alla memoria dell’illustre poeta Rudy De Cadaval e mira a promuovere la poesia in lingua italiana.

2. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del bando, senza distinzione di nazionalità o residenza.

Non è ammesso l’anonimato né l’uso di pseudonimi non corrispondenti alla vera identità del concorrente.

3. Modalità di partecipazione

Ogni concorrente può inviare una sola poesia, edita o inedita, in lingua italiana; lunghezza massima: 40 versi; tema libero.

Formati ammessi per la poesia: Word (.DOCX) oppure OpenDocument (.ODT).

Formati non ammessi per la poesia: PDF, JPG, PNG, e altri formati diversi da .DOCX o .ODT.

Allegare in un unico file: (a) la poesia; (b) una breve biografia (massimo 20 righe).

Nel corpo dell’e-mail (oppure in allegato PDF/immagine) inserire la domanda di partecipazione.

Scadenza: entro le ore 23:59 del 30 maggio 2026. Le domande inviate oltre il termine sono escluse.

4. Regole generali

L’opera deve essere frutto della creatività dell’autore; la partecipazione implica l’accettazione di questa regola.

L’autore deve specificare se l’opera è edita o inedita. Le opere inviate non saranno restituite.

I diritti delle opere rimangono di proprietà dell’autore; l’organizzazione è autorizzata alla pubblicazione senza compenso.

5. Invio del materiale

Invio esclusivamente via e-mail, dall’indirizzo personale non certificato (non PEC) del concorrente, a: concorso@premiodecadaval.it

Non saranno presi in considerazione invii tramite posta, corriere, fax o altri canali diversi dall’e-mail.

La partecipazione è gratuita.

6. Valutazione e premiazione

Le opere saranno valutate da una Giuria composta da esperti; il giudizio è insindacabile.

I finalisti saranno comunicati via e-mail e tramite i canali ufficiali.

La Cerimonia di Premiazione si terrà a Cervara di Roma, il 29 agosto alle ore 17.

I finalisti declameranno le opere; la Giuria assegnerà un voto aggiuntivo.

Premi:

1° classificato € 300 2° classificato € 200 3° classificato € 100

A Tutti Attestato di Partecipazione al Premio Letterario “Rudy De Cadaval”.

I premi devono essere ritirati personalmente o tramite delegato.

7. Responsabilità

L’organizzazione non è responsabile per disguidi nell’invio del materiale.

8. Giuria

Presidente: Claudia Formiconi, moglie di Rudy De Cadaval, Poetessa. Giurati, in ordine alfabetico:
Fabia Baldi Poetessa, Critica Letteraria e Scrittrice
Emilio Coco Poeta, Ispanista e Traduttore

Claudio Giovanardi Docente Universitario, Linguista e Scrittore Vincenzo Guarracino Poeta, Critico Letterario e Traduttore Pasquale Montalto Poeta, Scrittore e Critico Letterario

9. Contatti e informazioni

sito ufficiale http://www.premioletterariorudydecadaval.it Da qui è possibile scaricare il Bando.

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il residente a

e

chiede di poter essere ammesso a partecipare al Premio Letterario RUDY DE CADAVAL – 5^ edizione 2026 – con la Poesia EDITA/INEDITA (specificare) in lingua italiana intitolata:

-mail
telefono Cell

CHIEDE di partecipare al Premio… Data __/__/____ In fede ________

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