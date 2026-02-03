Prenestina, l’acqua torna (ma non per tutti): i dettagli del ripristino
Riparato il guasto sulla condotta storica. Pigneto e Malatesta ok, ancora criticità a Villa Gordiani e via Alessi. Scuole aperte, ma con ingressi posticipati per le pulizie
Il peggio sembra ormai alle spalle, ma la ferita lasciata dalla dispersione di circa 50mila litri d’acqua richiederà ancora tempo per rimarginarsi del tutto.
La pressione nelle condutture, spiegano i tecnici, viene aumentata in modo graduale proprio per evitare nuovi guasti causati da sbalzi improvvisi, motivo per cui il ritorno alla piena normalità non è immediato.
Alle 9.30 di questa mattina, diversi residenti hanno confermato il ripristino del servizio in più zone del quadrante est della città. Al Pigneto e a Malatesta l’acqua è tornata regolarmente già prima delle 6 del mattino, mentre in zona Acqua Bullicante la situazione risulta in progressiva normalizzazione.
Segnalazioni positive arrivano anche da piazza dei Cardinali, via Tempesta e via Pisino, dove i rubinetti hanno ripreso a funzionare.
Permangono però alcune criticità. Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, continua a raccogliere segnalazioni di disservizi in diverse aree. A Villa Gordiani l’acqua non è ancora tornata ovunque oppure arriva con una pressione insufficiente, soprattutto ai piani più alti degli edifici.
Problemi analoghi vengono segnalati in via della Stazione Prenestina e in via Alessi, dove in alcuni casi i rubinetti restano a secco o l’acqua risulta torbida. Disagi residui si registrano anche nel Municipio VI, in particolare nelle zone di Colle Prenestino e Prato Fiorito.
Riapertura con cautela anche per le scuole del territorio, che hanno ripreso le attività ma con alcune modifiche organizzative.
In molti plessi l’ingresso è stato posticipato alle 9.30 per consentire al personale scolastico di effettuare pulizie straordinarie e verificare il corretto funzionamento dei servizi igienici e delle caldaie dopo il blackout idrico di ieri.
Acea invita infine i cittadini alla prudenza e alla collaborazione: nelle prime ore è possibile che l’acqua presenti un colore opaco o tendente al rossastro. In questi casi è consigliato lasciar scorrere i rubinetti per alcuni minuti.
Qualora il problema dovesse persistere oltre il pomeriggio, è possibile segnalarlo nuovamente al numero verde 800 130 335.
