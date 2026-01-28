Presentata la XIII edizione della Corsa del Ricordo di Roma

È stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a fare l’ideale taglio del nastro dell’edizione 2026 della Corsa del Ricordo il cui circuito partirà come tradizione da Roma per toccare, nel corso dell’anno altre 10 città su tutto il territorio nazionale.

Nella capitale l’evento ha avuto la sua genesi e dove si correrà per la XIII volta. La data sarà quella dell’8 febbraio 2026, vale a dire nella domenica più vicina al 10 febbraio, ed accenderà i riflettori, attraverso lo sport, sulle tematiche legate alla tragedia delle foibe e all’esodo delle popolazioni italiane da Fiume, dall’Istria e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra. Sarà come sempre un evento che travalica gli aspetti meramente sportivi, svolgendo una funzione culturale e di risveglio delle coscienze di grandissima rilevanza.

La manifestazione sarà inserita nel quadro degli eventi che si svolgeranno in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 dal Governo Italiano.

La gara si svolgerà, come tradizione, sull’ormai consolidato e competitivo percorso che si snoda nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata, attraversando la Città Militare della Cecchignola, con partenza ed arrivo in viale Oscar Sinigaglia dove è posta la stele dedicata ai 300 mila esuli. Il via alle 9.00.

La consolidata formula della gara prevede una competitiva di 10 chilometri, a cui faranno da corollario una 10 km non competitiva, una 3,5 chilometri non competitiva e il 9° Trofeo Tokyo 1964, gara di marcia dedicata ad Abdon Pamich, fiumano ed esule, che vinse l’oro Olimpico a Tokyo nel 1964 ed il bronzo a Roma 1960.

NUMEROSE LE AUTORITÀ ALLA CONFERENZA STAMPA

A certificare l’importanza raggiunta dalla Corsa del Ricordo negli anni la nutrita partecipazione, oltre che dei responsabili dei media, di numerose autorità che contribuiscono in maniera diretta alla crescita dell’evento. Oltre al già citato presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’Assessore Regionale Fabrizio Ghera; il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi; il presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli, la Presidente del comitato provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) Donatella Shurzel; Federico Rocca della Commissione sport di Roma Capitale; che hanno affiancato l’organizzatore Roberto Cipolletti sul tavolo dei relatori mentre il Presidente Nazionale di Asi Claudio Barbaro ha mandato un video messaggio applaudito dai presenti.

In sala presenti fra gli altri il responsabile del settore atletica Asi Sandro Giorgi, il presidente di Asi Roma Marco Carotti; la figlia del compianto Nino Benvenuti Nathalie Benvenuti; Pietro Stabile, in rappresentanza dell’Assessore Elena Palazzo; il vice presidente del IX municipio Augusto Gregori, il Colonnello Emmanuele Aresu comandante della Cecchignola , il presidente dell’Associazione EPS Lazio Massimo Zibellini; la presidente dell’Associazione Nazionale Dalmata Carla Cace; la vice presidente del Comitato 10 febbraio Francesca Carpenetti, i dirigenti nazionali di Asi Nazionale Achille Sette, Andrea Ruggeri e Fabio Argentini.

GLI INTERVENTI

Francesco Rocca- “La corsa del Ricordo fa in modo che la memoria, su una verità troppo spesso taciuta, non si spenga. Non si conoscono le cifre reali ma in quegli anni sparì un’ intera Comunità. Ci tenevo ad esserci oggi, la Regione Lazio garantirà sempre sostegno ad eventi di grande significato come questo“.

Fabrizio Ghera- “Da sempre abbiamo dato sostegno alla Corsa del Ricordo per il suo valore storico e culturale, siamo vicini a tutti quei progetti che coinvolgono comunità e che hanno un senso che vada al di la dello sport. Stiamo lanciando iniziative con il coinvolgimento delle scuole perché le nuove generazioni conoscano la storia ed esperienze che non vanno disperse“.

Nathalie Benvenuti- “Nino, mio padre era il testimone perfetto per gli esuli e per ricordare fatti vissuti in prima persona che io ho rivissuto attraverso le sue parole. Il suo testamento morale era chiaro: raccontare ai giovani la storia offrendo sempre la sua esperienza e il suo esempio positivo, in un mondo in cui si perdono valori e ideali“.

Claudio Barbaro– “In qualità di Presidente di Asi la cosa che ci gratifica di più è il rapporto di collaborazione e grande fiducia che si è instaurata in questi anni con le Associazioni degli esuli. L’ente farà sempre il possibile, attraverso la Corsa del Ricordo ed altre iniziative, a cancellare l’oblio che ha coperto la tragedia delle foibe e l’esodo dei nostri connazionali. Terremo sempre vivi i ricordi e li trasmetteremo alle nuove generazioni“.

Donatella Schurzel– “Ricordo il velo di scettiscismo con il quale, tredici anni fa, accogliemmo la proposta di Roberto Cipolletti di organizzare insieme una Corsa che ricordasse quanto avvenuto nel periodo post bellico e la tragedia che ci colpì. L’entusiasmo che trasmetteva ci ha però coinvolti, abbiamo aderito al progetto di ASI e lo abbiamo sostenuto. E’ stata un’ idea vincente che ci ha portato fino a qui“.

Fabio Martelli– “Porto i saluti del Presidente nazionale Stefano Mei. Personalmente ricordo tutte le edizioni. Ho sempre creduto in questa manifestazione che è una delle poche nel Lazio che trasmette valori che vanno oltre lo sport- Sono orgoglioso che la nostra Regione, oltre a Roma, si disputi anche a Latina e a San Felice Circeo. Questa gara in passato è stata anche una importante rampa di lancio per un’atleta come Sofiya Yaremchuk, che, dopo averne vinte due edizioni, ha spiccato il volo verso traguardi importanti in maglia azzurra fino a disputare le Olimpiadi“.

Federico Rocca– “La Corsa del Ricordo è stata una grande intuizione di Asi ma i risultati raggiunti nel tempo sono stati il frutto di un lavoro costante che ha permesso la diffusione dell’evento su tutto il territorio nazionale “.

Alessandro Cochi– “Ricordo quando la Corsa del Ricordo nacque, le prime riunioni c’era un grande entusiasmo e uno sguardo visionario proiettato al futuro. Abbiamo vinto questa partita oggi è un evento nazionale destinato a crescere ancora. Fra le tante cose che questa manifestazione rappresenta c’è anche l’opportunità che si da a tutti i partecipanti di conoscere la Città Militare della Cecchignola che, grazie all’Esercito, fa parte del percorso di gara“.

Carla Cace– “C’ero anche io quando la Corsa del Ricordo Nacque. Ci vedemmo la prima volta all’Eur da lì nacque tutto. Un evento che fa da volano e da cassa di risonanza al nostro associazionismo“.

Francesca Carpenetti- “Merito della corsa di Roma aver stimolato le altre comunità in Italia, ora la Corsa del Ricordo è una realtà davvero importante e di grande risonanza. Grosseto è stato un appuntamento che abbiamo fortemente voluto insieme all’Amministrazione Comunale. Mio padre, Francesco Carpenetti ex calciatore della Roma, mi ha trasmesso i ricordi dolorosi dell’esodo ed io personalmente, anche per lui, mi sto impegnando perché nessuno dimentichi“.

Roberto Cipolletti- “Asi deve ringraziare le associazioni Giuliano/Dalmate, senza di loro nulla avrebbe avuto inizio. Un grazie particolare all’Esercito, alla Regione Lazio, a Roma Capitale, alla Fidal, ai Comuni che ospitano le diverse tappe della Corsa del Ricordo. Quello che riusciamo ogni anno a realizzare sarebbe impossibile senza il contributo ed il sostegno di tutti“.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 4 Febbraio. Il costo della iscrizione per la gara competitiva sarà di € 15.00 (quindici/00).

Modalità di iscrizione:

ONLINE: Tramite il portale ENDU Pagamento con carta di credito o bonifico bancario da effettuare all’iban riportato al termine della procedura di iscrizione. In questo caso non sarà necessario inviare nessuna copia del pagamento via e‐mail

OFFLINE: (riservato alle società) compilando il modulo excel messo a disposizione dalla società organizzatrice e pagando la quota di iscrizione tramite bonifico bancario a ASI Comitato Regionale LAZIO codice Iban: IT92V0503403269000000001337. Modulo e copia del pagamento dovranno essere inviati in allegato a ricordoroma@evodata.it

Le iscrizioni alla gara competitiva chiuderanno mercoledì 4 febbraio 2026

In via del tutto eccezionale, previa disponibilità dei pettorali, sarà possibile iscriversi domenica 8 febbraio fino alle 8:30 , con una maggiorazione della quota di iscrizione di 2,00 € per oneri di segreteria.

I pettorali, sia per le società che per i singoli, si possono ritirare sabato 7 Febbraio 2026 presso il punto vendita LBM in Via Tuscolana 187/a dalle ore 11:00 alle ore 19:00, oppure domenica mattina 8 febbraio sul luogo del ritrovo entro le ore 8:30.

