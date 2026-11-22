Profumo di Londra. Un bus rosso a due piani a Villa de Sanctis
Domenica 22 novembre, è in sosta al parco di fronte alla mostra dei modellismi ferroviari, un simbolo della capitale dell'UK
Profumo di Londra nel quartiere di Villa De Sanctis. Gli organizzatori della mostra di fermodellismo hanno voluto esporre un simbolo londinese: un bus rosso a due piani del 1981.
Insieme all’altro simbolo della cabina telefonica, anch’essa rossa, è l’immaginario collettivo della capitale del Regno Unito di Gran Bretagna. Targa e indicazione della linea che percorreva col capolinea: 46 Penzance, sono originali.
Arredi di legno ben tenuti e curati, con tanto di servizi igienici e di riscaldamento. 40 posti a sedere distribuiti in due piani. Il bus rosso lo si vede circolare a Roma perché utilizzato per giri turistici con offerta di servizi drink e food.
Per chi voglia contattare il titolare, il numero è questo: 3351688188 .
Dimenticavo: la cabina di guida è a destra, of course.
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