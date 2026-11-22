Profumo di Londra nel quartiere di Villa De Sanctis. Gli organizzatori della mostra di fermodellismo hanno voluto esporre un simbolo londinese: un bus rosso a due piani del 1981.

Insieme all’altro simbolo della cabina telefonica, anch’essa rossa, è l’immaginario collettivo della capitale del Regno Unito di Gran Bretagna. Targa e indicazione della linea che percorreva col capolinea: 46 Penzance, sono originali.

Arredi di legno ben tenuti e curati, con tanto di servizi igienici e di riscaldamento. 40 posti a sedere distribuiti in due piani. Il bus rosso lo si vede circolare a Roma perché utilizzato per giri turistici con offerta di servizi drink e food.

Per chi voglia contattare il titolare, il numero è questo: 3351688188 .

Dimenticavo: la cabina di guida è a destra, of course.

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