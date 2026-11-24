Si accende il confronto politico e urbanistico nel quadrante est della Capitale attorno al progetto della futura moschea Al Huda negli spazi dell’ex mobilificio Gaggioli, affacciato su piazza delle Camelie a Centocelle.

A farsi portavoce delle preoccupazioni del quartiere è il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Fabrizio Santori, che chiede al Campidoglio e al Municipio V di dare ascolto alle proteste dei residenti su viabilità e sicurezza.

«Si ascoltino i cittadini di Centocelle che, a proposito della futura moschea Al Huda nell’ex mobilificio Gaggioli in piazza delle Camelie, continuano a denunciare una situazione già insostenibile tra traffico, parcheggi selvaggi e strade congestionate — afferma Santori in una nota —. In alcune fasce orarie, secondo le segnalazioni, non transitano neppure i mezzi di soccorso. Eppure, c’è chi pensa di aggiungere un nuovo polo di aggregazione in quell’area, ma senza spiegare come verrebbero gestiti gli ulteriori flussi di persone e di mezzi».

L’ex garage, la capienza e la richiesta di verifiche documentali su piazza delle Camelie

Nel mirino dell’esponente del Carroccio finiscono anche gli aspetti tecnici e amministrativi dell’intervento edilizio. «Dopo il sequestro del piano interrato per presunti abusi edilizi e il successivo dissequestro — prosegue Santori — restano comunque da chiarire i titoli autorizzativi, la destinazione dell’ex garage, la sicurezza antincendio e la capienza effettiva della struttura».

Da qui la decisione di depositare un’interrogazione urgente indirizzata al sindaco Roberto Gualtieri e al presidente del Municipio V, Mauro Caliste, affinché forniscano riscontri formali e controlli puntuali: «Troppe questioni oscure e lati tecnici da chiarire: per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente affinché il sindaco Gualtieri e il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, rispondano con documenti e verifiche. Dimostrino che questa struttura realmente ha tutta la documentazione per proseguire i lavori e che non avrà un impatto negativo sulla intera vivibilità e sicurezza dell’area».

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