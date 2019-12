Prove per l’illuminazione artistica dell’Acquedotto Alessandrino

“Abbiamo effettuato – annuncia l’assessore ai LL. PP. del V municipio Paola Perfetti, in un post sul suo profiloFacebook – delle prove per l’illuminazione artistica che verrà installata lungo l’Acquedotto Alessandrino, nel tratto di via degli Olmi tra via del Fosso di Centocelle e viale Alessandrino.

“Queste sono le immagini che rappresentano l’effetto dovuto a proiettori collocati in basso, a ridosso del monumento: ci sembra che ne evidenzino la maestosità e che mettano in risalto la preziosa tessitura delle murature.

“A breve contiamo di iniziare i lavori. Ringraziamo ARETI spa (la partecipata per IP) che ha offerto la sua collaborazione e consentito di sviluppare questi esperimenti con il supporto delle ditte preposte.”