Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interverrà alle ore 12 di oggi 28 dicembre 2021 alla Conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prospettive”.

Saranno presenti anche l’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e l’Amministratore Unico di Ama Angelo Piazza (Campidoglio – Sala della Protomoteca).

Sarà possibile seguire la conferenza in streaming sul canale YouTube del Campidoglio.

Così in un comunicato del Campidoglio.

Seguiremo con attenzione.

Intanto, colgo l’occasione, per rendere pubblica una mia microindagine sullo stato della raccolta rifiuti lungo l’ultima recente camminata il 26 dicembre scorso.

Mi sono mosso lungo il seguente asse stradale: via di Pietralata, via Tiburtina, via delle Cave di Pietralata, via Durantini, via Feronia, via di Pietralata, via dell’Acqua Marcia.

Posso affermare che ho notato un miglioramento lungo la via Tiburtina, più accentuato verso la Stazione, mentre da via delle Cave e a mano a mano che mi spostavo verso la periferia ho incontrato situazioni abbastanza simili alla gestione dell’indimenticabile sindaca che speriamo di non dover rimpiangere.

Perché, oltre tutto, dovrei dar ragione ad un collega giornalista mio amico il quale ama ripetere: “Abbiamo ampi margini di peggioramento”.

E spesso, purtroppo, non posso dargli torto.

Le foto sono mie.