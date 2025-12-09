“Quel che resta”, il viaggio tra memoria e presente continua all’Istituto per la Cultura e il Sociale

La terza presentazione del romanzo “Quel che resta” di Gianluigi Polcaro si terrà sabato 13 dicembre alle ore 17 presso l’Istituto per la Cultura e il Sociale, in via Acqua Bullicante 419. Dopo il buon successo delle prime due tappe – alla libreria caffè Mangiaparole [link all’articolo] e alla Casa della Cultura “Silvio di Francia” di Villa De Sanctis [link all’articolo] – il romanzo torna a incontrare lettrici e lettori nell’ultimo appuntamento culturale prima delle feste natalizie.

Il libro intreccia le vicende di Giunio, comandante partigiano e poi militante del PCI nel dopoguerra, con quelle di Giulio Deritti, giornalista contemporaneo alle prese con una Roma, soprattutto il Pigneto e il quadrante est, in continuo cambiamento. Il risultato è una narrazione che mette in dialogo memoria e presente, storia collettiva e percorsi personali, in un intreccio che tocca trasformazioni politiche, sociali e umane.

A dialogare con l’autore sarà Riccardo Pulcini, scrittore e cantautore, che guiderà il confronto sui temi centrali del libro: il rapporto con il passato, il peso delle eredità familiari e politiche e il ruolo della letteratura nel custodire e reinterpretare ciò che ancora “resta” in un mondo completamente cambiato rispetto alla repubblica dei partiti nata dalla guerra di Liberazione.

L’attrice Nadia Barbabella darà voce ad alcuni brani del romanzo, offrendo una lettura che ha suscitato intenso coinvolgimento negli incontri precedenti.

Al termine dell’incontro è previsto un brindisi di auguri natalizi.

