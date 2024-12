Quinta lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Martedì, 3 dicembre 2024, alle ore 17.00 (anziché alle 17.30), presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, quinta lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

La serie di avvenimenti economico politici che imperversano nella società mondiale odierna, a rischio di gravissimi conflitti e le ipotesi per risolvere, dai diversi punti di vista, le situazioni.

Storia delle civiltà e, segnatamente, ancora qualcosa su Induismo, Buddhismo e poi sulla religione persiana di Zoroastro.

La lezione si svolgerà, come al solito, nella doppia espressione. Vi aspettiamo!

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.