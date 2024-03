Raccolta fondi La Primula Odv “Teatro 7 Solidarietà Onlus”

Ricominciano le serate di raccolta fondi “Teatro 7 solidarietà onlus”

L’associazione ha prenotato 50 posti per la serata, al prezzo di € 20,00 ciascuno; ma la Direzione del Teatro (e l’associazione ovviamente!) è ben felice di ampliare l’offerta dei suddetti posti.

Perciò La Primula chiede un forte sostegno acquistando più biglietti possibile e facendoci tanta pubblicità, con una piacevole e interessante serata a teatro!

Per la prenotazione e il ritiro dei biglietti di ingresso al Teatro si può contattare la segretaria dell’Associazione tramite messaggistica WhatsApp al 329 6413318.

La prenotazione dovrà avvenire entro il 12 Aprile.

New York, anni ’50. Al tempo del Maccartismo, Howard, uno squattrinato cassiere di un bar accetta di fare da prestanome ad Alfred Miller, sceneggiatore della televisione caduto in disgrazia a causa di certe sue sospette “attività antiamericane”. Egli firmerà, d’ora in poi, i copioni dello scrittore e ne riceverà una percentuale sugli utili. Florence, una bella ragazza della televisione si innamora di lui, o meglio di lui scrittore e lui, che è una persona di pochissima istruzione ed è costretto, in situazioni di grande comicità, a superare situazioni al limite dell’impossibile. Nessuno si accorge di niente finchè la politica del senatore McCarthy, non arriva a indagare anche su di lui… Un delicatissimo e drammatico tema come quello della “caccia alle streghe”, riesce ad essere raccontato in una maniera estremamente brillante.

