Una svolta attesa da tempo per le località sciistiche e appenniniche del Lazio, con risorse strutturali destinate a rimettere in moto gli impianti e a sostenere l’economia delle aree interne.

L’articolo 8 della proposta di legge di Stabilità regionale 2027 prevede infatti uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro nell’arco del triennio 2027-2029 — suddivisi in quote certe da 2 milioni di euro per ciascuna annualità — a beneficio dei comprensori di Campocatino, Campo Staffi, Monte Terminillo e Monte Livata.

I fondi serviranno a finanziare lavori di manutenzione, ammodernamento tecnologico, messa in sicurezza e certificazione dei sistemi di risalita e discesa, consentendo alle amministrazioni comunali interessate di pianificare gli interventi con continuità anziché affidarsi a contributi episodici.

«Finalmente, dopo anni di attesa, la Regione Lazio introduce un intervento concreto per la riqualificazione e il rilancio dei principali comprensori montani del territorio», affermano in una nota congiunta l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini, e il presidente della commissione Enti Locali alla Pisana, Flavio Cera.

L’obiettivo di superare la sola stagione invernale per creare indotto su strutture ricettive e commercio

Nella visione della Giunta e della maggioranza regionale, l’investimento punta ad andare oltre il semplice ripristino tecnico delle seggiovie, inserendosi in una strategia economica pluriennale mirata a rendere fruibili le stazioni montane anche in primavera e in estate.

«La vera sfida è superare la stagionalità, creando le condizioni affinché le nostre montagne possano rappresentare una risorsa economica e turistica permanente, capace di generare nuove opportunità per le attività ricettive, commerciali e produttive locali, contrastando al tempo stesso lo spopolamento delle aree interne», sottolineano Righini e Cera, ribadendo la volontà di «restituire prospettive ai nostri comprensori montani, valorizzandone le potenzialità turistiche, ambientali ed economiche e creando le condizioni per una loro piena fruibilità in ogni periodo dell’anno».

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