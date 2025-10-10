Religioni Geopolitica Giubileo 2025 di Antonino Macrì Pellizzeri e Nunzio Valentino

Giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 18:00 nella Sala Roma, in via Ulisse Aldrovandi 16, l’Associazione Pugliese di Roma organizza un incontro, prendendo lo spunto da una recente pubblicazione del Socio ingegnere Nunzio Valentino; un’occasione di confronto su un tema di grande attualità: Religioni, Politica Internazionale e Dimensione Spirituale del Giubileo.

Saluti:

Irene Venturo (Presidente Ass.Pugliese)

Intervengono:

S. E. Monsignor Gianni Massaro

Dr. Pasquale Lavacca

Conduce

Dr. Leonardo Zellino

Saranno presenti gli Autori

Antonino Macrì Pellizzeri

Nunzio Valentino

IL LIBRO

Il volume Religioni Geopolitica Giubileo 2025 (Univers Edizioni, 2025), è scritto a quattro mani da Antonino Macrì Pellizzeri e Nunzio Valentino.

Il testo si propone come una densa e articolata riflessione sul rapporto tra religioni, geopolitica e società contemporanea, alla vigilia del Giubileo del 2025, evento fortemente voluto da Papa Francesco, di cui si ricorda con affetto e commozione la recente scomparsa. Gli autori, con stile colto ma accessibile, offrono al lettore un ampio affresco geostorico e culturale che attraversa secoli di pensiero e spiritualità, affrontando anche le grandi sfide morali e politiche del nostro tempo.

L’opera rappresenta una vera e propria ‘summa’ geostorica e geopolitica, affrontata con rigore accademico ma anche con profondo coinvolgimento personale, nell’ottica di una fede vissuta nel quotidiano.

Al termine dell’incontro seguirà un piccolo rinfresco.

