Riapre a Pasqua lo storico “Fantastico mondo del Fantastico”

C’era una volta e c’è ancora, anzi oggi più che mai lo storico “Fantastico Mondo del Fantastico”, il parco a tema situato presso il Castello di Lunghezza, si prepara ad una entusiasmante riapertura il 9 e il 10 aprile 2023 per vivere una Pasqua e una Pasquetta formato famiglia nel regno della fantasia.

Una nuova stagione ricca di tantissime novità e nuove attrazioni, che nei prossimi fine settimana saranno svelate per la gioia dei bambini che potranno vivere allegre avventure in un luogo dove tutto può succedere e nel quale la magia supera la realtà. Location ideale anche per le gite fuori porta e soprattutto le gite scolastiche, ideate con lo scopo di coinvolgere gli studenti in un programma intenso, articolato tra gioco e cultura, per scoprire i segreti di un vero castello e camminare a contatto con la storia di un monumento, vero e proprio patrimonio nazionale, “prestato” per l’occasione al talento creativo e al potere dell’immaginazione al fine di sviluppare le capacità intellettive dei più piccoli.

Ad inaugurare il rinnovato cartellone di eventi ecco le mascotte delle favole Pinocchio e Cappuccetto Rosso, insieme in una storia di amicizia, e gli allegri fantasmi dove l’arrivo di “Mercoledi” farà sembrare speciale anche la domenica. Immancabili poi i personaggi del cuore come le principesse, con il loro meraviglioso gran ballo, ed i supereroi alle prese con le avvincenti battaglie per far trionfare il bene.

Info e prenotazioni 06 2262880.

Il castello si trova in Via della Tenuta del Cavaliere, 230.

Apertura dalle 9 al tramonto.