Ricordo di Anna Magnani

Oggi, 26 settembre 2023, 50esimo anniversario della morte di una grandissima attrice: Anna Magnani. Un'attrice, una donna, un simbolo di questa "splendida e misera città" che si chiama Roma.

Voglio ricordarla con le parole, tratte dal Diario di un film, scritte da Pasolini durante la lavorazione del film che rimane, a tutt’oggi, il capolavoro del Pasolini regista, e dell’interprete protagonista Anna Magnani: “Mamma Roma”.

Scrive Pasolini nel suo diario: “Sono andato da lei che si era installata in una delle case tutte uguali costruite dall’Ina Casa qui a Cecafumo. Un appartamentino di operai, ben tenuto, con i mobili poveri, ma modernissimi, di compensato e di metallo, puliti e pieni di dignità… Stava davanti allo specchio, con la sua angosciata tranquillità, la sua scontentezza, il suo impeto. Quello che doveva chiedermi era se quel giorno poteva recitare senza la parrucca (che di solito si mette, per comodità) in quanto voleva avere la faccia “sua”, completamente “sua”, per recitare l’ultima scena del film. La scena in cui le viene annunciato che suo figlio Ettore è morto e lei fugge urlando verso casa. Voleva chiedermi solamente questo. E l’ha fatto con un’aria talmente infantile, talmente sospesa, che mi ha commosso. Aveva capito perfettamente il mio desiderio di vederla ingenuamente così com’è – quasi senza trucco, con la sua faccia vera – nel momento più tragico e doloroso del film”.