Rientro a scuola da incubo nel Lazio tra aule roventi, cedimenti e risorse al lumicino: insorgono studenti e Cgil

Campanella di inizio anno scolastico sott’acqua o al calore tropicale per migliaia di studenti romani e laziale.

La riapertura dei cancelli negli istituti superiori di Roma e delle province della regione ha riproposto intatta la lista delle criticità edilizie strutturali: classi sovraffollate, impianti di climatizzazione assenti e locali spesso inadeguati ad affrontare le ondate di calore estremo di questo scorcio di stagione.

Una fotografia impietosa scattata dalla Rete degli Studenti Medi del Lazio e dalle sigle sindacali Flc e Fillea Cgil, decise a trasformare la vivibilità degli spazi scolastici in una vertenza politica regionale.

Studenti fuori dal tavolo regionale: «Servono fatti, non passerelle»

Il sindacato studentesco contesta la gestione delle problematiche e chiede di avere voce in capitolo nei luoghi di decisione:

La denuncia degli studenti: «Ogni settembre ci troviamo a fare i conti con i medesimi disservizi — attacca Simone Montori, coordinatore della Rete degli Studenti Medi del Lazio —. Garantire il diritto allo studio significa prima di tutto offrire luoghi sicuri e dignitosi. Il Ministero dell’Istruzione non può continuare a ignorare questa realtà».

L’esclusione dal confronto: Con l’attivazione del nuovo tavolo permanente sulla scuola istituito dalla Regione Lazio, gli studenti chiedono a gran voce l’ingresso immediato della loro rappresentanza, attualmente esclusa dalle discussioni istituzionali.

La voragine economica: «A Roma servono 25 milioni, dal Ministero solo briciole»

Anche dal fronte sindacale della Cgil l’attacco alle politiche sull’edilizia scolastica è durissimo, a partire dalla discrepanza tra fondi annunciati e reale fabbisogno del territorio:

Una questione di salute pubblica: «Aule roventi e strutture logore non sono emergenze estemporanee ma la conseguenza di mancati interventi strutturali — rimarca Alessandro Tatarella, Segretario Generale Flc Cgil Roma e Lazio —. Si tratta di una priorità che incide direttamente sulla salute, sulla sicurezza e sulla qualità del servizio pubblico».

Il cortocircuito dei fondi: Diego Piccoli, segretario generale della Fillea Cgil capitolina, mette a nudo i numeri dell’inadeguatezza: «Nonostante gli stanziamenti del PNRR, troppi plessi riaprono senza i requisiti minimi. Servirebbero al minimo 25 milioni di euro solo per mettere in sesto i complessi scolastici di Roma, a fronte di un piano da appena 20 milioni annunciato dal ministro Valditara per l’intero territorio nazionale. Serve una programmazione seria e una vertenza aperta con la Regione».

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