Riparte la Mostra/Mercato di Largo A. Beltramelli

Sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, riprende, dopo una lunga pausa, la Mostra/Mercato del primo sabato di ogni mese, di Largo Antonio Beltramelli.

L’evento, organizzato, come di consueto, dall’Associazione “Araba Fenice III”, riguarderà Stand Commerciali di Abbigliamento, Vintage, Artigianato e Prodotti Tipici.

Un’occasione per andare in piazza e per passare una giornata diversa, curiosare tra le bancarelle ed incontrare persone che, magari, non vedete da tempo.

La locandina dell’evento

