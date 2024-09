Ripresa anno scolastico, al via il potenziamento dei trasporti

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico Roma Servizi per la Mobilità, in collaborazione con la Regione Lazio e con tutte le istituzioni scolastiche, ha svolto un grande lavoro di pianificazione per conoscere le date esatte di ripartenza delle lezioni di tutte le scuole di Roma, in modo da coordinare il potenziamento specifico del servizio di trasporto pubblico con gli orari effettuati nei giorni di scuola.

Anche quest’anno, in occasione della ripresa delle scuole, Roma Mobilità ha trasmesso tramite l’indirizzo mail dedicato alla comunicazione con gli istituti un form finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni utili – orari di ingresso ed uscita, numero di studenti associati e altre info – per pianificare al meglio l’orario di partenza delle corse scolastiche dedicate e per fare in modo che la corsa bus permetta agli studenti di arrivare in tempo a scuola o che consenta agli stessi un ritorno a casa evitando lunghe attese alla fermata.

Per fare questo, vengono considerati: il tempo di percorrenza aggiornato della corsa dal capolinea fino alla palina posta in prossimità della scuola; il tempo di percorrenza dello studente nel tratto pedonale fino all’ingresso della scuola. In caso di difformità viene inoltrata ai gestori una richiesta di rimodulazione dell’orario.

“Quest’anno l’Amministrazione – ha commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – ha messo in campo un importante potenziamento del servizio di trasporto pubblico dedicato alle scuole: alle ragazze e ai ragazzi, e al personale docente e non docente che da domani ricomincerà le lezioni.

Abbiamo innanzitutto confermato l’agevolazione prevista per gli Under 19, che hanno la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento annuale Metrebus a 50 euro.

Attraverso Atac e i gestori del trasporto pubblico locale periferico a partire dall’11 settembre, al di là delle linee ordinarie, le corse specificamente istituite come dedicate agli istituti scolastici saranno in totale 165, di cui 87 realizzate con turni specifici operanti nei soli orari di ingresso/uscita e 78 corse inserite all’interno di linee normali che effettuano corse deviate per le scuole”.

“Per quanto riguarda le linee esternalizzate riguardanti i lotti periferici – aggiunge Patanè – complessivamente le corse deviate scolastiche dal lunedì al venerdì sono 50 – 19 affidate al Lotto 1 Est e 31 al Lotto 2 Ovest – e 670 le vetture km al giorno – 200 al Lotto 1 e 470 al Lotto 2.

Per quanto riguarda il sabato sono 8 le corse giornaliere: 3 affidate al Lotto 1 e 5 al Lotto 2. A partire dal 16 settembre, inoltre, saranno attive tutte le 403 linee del servizio di trasporto scolastico: 167 scuolabus del servizio ordinario e 236 del servizio per utenti con disabilità.

Da quest’anno, infine – conclude Patanè – gli studenti di Massimina potranno usufruire del servizio di bus a chiamata avviato nel quartiere da mercoledì 4 settembre e che sta già riscuotendo un enorme successo”.

